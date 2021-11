José Moro: “Lo único que no ha cambiado es la pasión”

Haga de cuenta que soy el extraterrestre más bello que usted haya visto”, le dije. Ninguna de esas palabras era cierta, evidentemente, pero cada una logró el objetivo exacto con el que la pronuncié: él sonrió, entonces supe que se había roto el hielo.

Solo sabía que él se llamaba José Moro y que había llegado de España como el representante de una vasta tradición familiar alrededor del vino: su abuelo y su padre, ambos de nombre Emilio, habían dedicado sus vidas a elaborar de forma artesanal una bebida que tantos años después se propondría conquistar al mundo. Lea aquí: Que la luz o el ruido no arruinen un buen vino

José sonríe antes de contarme cuál es su recuerdo más antiguo con el vino: “Es estar en una cuba, que era donde nos metía mi padre, porque la boca era muy pequeña, solo cabía un niño pequeño, y nos metía ahí (a él o alguno de sus tres hermanos) con un velillo o con una vela, y con un cepillo, para limpiarla”. De ese niño, que creció viendo cómo su padre y su abuelo le entregaban la vida a aquella pasión, no podía salir sino un líder: hoy, a sus 62 años, José es el presidente de Bodegas Emilio Moro, de Bodega Cepa 21 y de la Fundación Emilio Moro. Se trata -le diría José al extraterrestre- de “unas bodegas familiares que han tenido siempre una filosofía muy clara en torno a tres pilares fundamentales como son la tradición, innovación y responsabilidad social”. Llevan alrededor de treinta años embotellando y etiquetando sus vinos, pero la verdad es que hay mucho más y José lo cuenta mejor... “Esa tradición que nos avala, porque así como hablamos de treinta años con etiqueta, etiquetando el vino, históricamente venimos de mucho más atrás: desde 1891, que nace mi abuelo, que se dedica al vino, ellos vendían el vino al granel, no etiquetaban, no embotellaban... Transmite toda su pasión a mi padre, que nace en 1932 y luego mi padre a la tercera generación, y yo fui realmente afortunado, ¿no?, por vivir todas esas experiencias desde la juventud, desde la niñez, de ayudar a mis padres a lavar las barricas, a podar, todas estas cosas, y yo creo que eso, que era algo que disfrutaba desde niño, luego ha sido absolutamente necesario para fraguar este gran proyecto, para tener la pasión que hay que tener para elaborar esos grandes vinos que elaboramos cada año”.