Juan Carlos Guardela: “Todo cronista es un poeta”

La semana pasada la Corporación Universitaria del Meta (Unimeta) lanzó el libro de textos periodísticos El edén vencido, del periodista y escritor bolivarense Juan Carlos Guardela Vásquez.

El libro contiene crónicas, reportajes y entrevistas del autor escritas a lo largo de los últimos años y publicadas en varios medios nacionales e internacionales.

La presentación estuvo a cargo del periodista y escritor Juan Gossaín, quien en el prólogo del libro afirma:

“Me causa admiración y me renueva el entusiasmo cuando veo que surgen casos como el de Juan Carlos Guardela, que mantiene viva y latente la vigencia de la crónica, que publica libros, que escribe para revistas y periódicos, que dirige documentales. Debo decir, que, viéndolo en acción, incansable, me alegra recordar aquella vieja sentencia de los clásicos españoles del siglo de oro: todavía hay luz en la poterna y guardián en la heredad. (...) Repasando estas crónicas, volviendo a leerlas, me complace comprobar una vez más lo que he pregonado a lo largo de medio siglo de trabajo como cronista: la base fundamental del periodismo, naturalmente, es la ética. La verdad por encima de todo. Pero a su lado, tomadas de la mano, camina la estética”. (Le puede interesar: ‘El edén vencido’, libro que se lanzará en conversatorio con Juan Gossain)

Natural de San Juan Nepomuceno, Montes de María, Guardela Vásquez es profesor universitario, ha hecho radio, prensa y televisión. Trabajó en el diario El Universal, El Periódico de Cartagena y como jefe de prensa de varias entidades nacionales. Sus documentales han ganado premios y reconocimientos. Seis de ellos los realizó para la serie Trópicos, de Telecaribe.

Unas cuantas preguntas

Usted empezó como poeta, ¿por qué ahora escribe crónicas?

-Nunca me di cuenta de la transición. Empecé haciendo radio y luego prensa y televisión. Fue en los noticieros locales de aquel entonces. Realmente con mucho arrojo, porque no conocía los oficios, pero resultó ser una bendición. Como periodista tienes que trabajar en varios oficios que van desde las relaciones publicas y jefe de prensa, al manejo de cámaras, el guionismo, editor, la voz en off, etc. Si no tienes sensibilidad social, abandona todo eso. Y si te metes a estudiar comunicación social y periodismo para ser famoso, sería mejor que estudiaras actuación, modelaje o hagas cursos de presentación ante cámaras. Sale más barato.

Una de las cosas que da ventaja si eres poeta y te dedicas al periodismo para vivir, es que se robustece tu percepción. Todo cronista en esencia es un poeta. Eso es lo que te hace entender gestos, parajes, la importancia luminosa de un amanecer, encontrar la perla humana en una frase durante una entrevista. La poesía la define Machado como “el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo”. Eso es lo que hace a la larga el poeta. Yo no fuera cronista si no hubiera atravesado esa etapa de creación literaria (que muchos hoy me reclaman y con la que por cierto gané premios y becas) yo no fuera cronista.

En medio de este auge tecnológico, ¿tiene sentido continuar escribiendo crónicas hoy?

-Sí. Pero hay que decirles a los chicos que si se inventan hechos, personajes y diálogos, se está en el terreno de la ficción. Hace poco dije que el periodismo como tal describe procesos sociales, falencias de legislación, situaciones de vulnerabilidad de determinadas poblaciones, o denuncia un delito, demuestra un vacío de ley. Eso no se puede hacer inventando cosas, echando carretas. Así el resultado es muy mala literatura o pésimo periodismo.

Mi amigo, el poeta y escritor Jorge García Usta, decía que el veterano periodista Antonio J. Olier gritaba a los periodistas novatos al llegar a la redacción en las mañanas: “¡Denigren! ¡Denigren que algo queda!”. Lo hacía a contrario sensu y para subrayarles que la vida ajena se respeta.