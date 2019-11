Juan Madera, genio de ‘La Pollera Colorá’

Infancia en Sincé

“Aquellos años de infancia fueron años dorados”, dice con su voz lenta, suave, como si saboreara el antiguo sabor de las sílabas. “Vivía casi enfrente de Virgilio Iriarte, el padre de Fernando Iriarte, quien deseaba que su hijo también cuidara de la tierra, pero Fernando tenía más interés por la música que por la tierra. El viejo Virgilio le dejó a sus hijos unos pedazos de tierra a todos.

“Recuerdo a Argemira García, la abuela materna de García Márquez, una mujer delgada, alta, elegante, amable. Sincé era un pueblo tan sano que uno podía acostarse con billetes en el pecho y nadie se atrevía a cogerse nada. También recuerdo a Juan Benavides, quien trajo a Mariano Ospina Pérez, una sorpresa para los conservadores y una extrañeza para los liberales de su época. Ospina Pérez caminó por las calles polvorientas de Sincé, y el estallido de la pólvora en la Plaza del Carmen en La Esmeralda anunció la bienvenida con pitos y timbales. Todo parecía normal en medio de los vecinos conservadores que esperaban a Ospina Pérez y también aquellos vecinos liberales que eran la familia Arrieta. La pregunta de uno de los Arrieta en plena plaza fue como un baldado de agua helada: ¿Y quién es el que llega a Sincé? ¿Jesucristo? La familia de Juan Benavides conserva de aquella visita la vajilla grabada con hilos dorados de la invitación a Ospina Pérez.

“Mi padre se llamaba Eusebio Castro y era sembrador de yuca, maíz, plátano. Pero su verdadero apellido era Montes Martínez. Era hijo natural. Mi madre era Carmen Madera Arrieta. Pero cuando el padre Ayola me fue a bautizar, sentí que a los hijos naturales no los reconocían. Mi nombre debía ser Juan Bautista Montes, pero fue decisión mía llamarme Juan Madera Castro, uno de los 11 hijos de Eusebio y Carmen. Corregir los apellidos era tan complicado y había que ir a Roma. En mi infancia, en Sincé, no alcancé a estudiar ni la primaria, porque mi papá me llevó a trabajar en el monte. Jugaba a lo que jugaban los niños de mi tiempo: a la cometa, al trompo, al tejo. El padre de Adolfo Mejía era mi amigo. Era relojero y tocaba el requinto. No alcancé a ser amigo del músico Adolfo Mejía porque se fue temprano del pueblo.

“Un día el músico Pacho Montes empezó a llamar a los jóvenes de Sincé para que se inscribieran en las clases de música. Pacho Montes se presentó con dos tanques llenos de instrumentos. Era la oportunidad. El primer maestro era Ricardo Maza y era de Magangué. La fiebre de la música atrajo a los muchachera de Sincé.

“El Trébol era el pozo que abastecía de agua a los sinceanos. Yo tenía un tanquecito de agua del pozo. Fui a la primera clase de música con Maza y, entre los instrumentos que pusieron sobre una mesa, vi un clarinete. Yo cogí el clarinete que jamás en mi vida había tocado. Nadie en mi familia es músico, pero antes de empezar yo me llevé el clarinete a los labios y sin proponérmelo sonó aquel instrumento.

“De pronto, el profesor preguntó: “¿Quién sonó el clarinete?”. Yo me quedé mudo y paralizado porque creí que me iban a regañar, pero los compañeros me delataron. El profesor se me acercó y dijo: “¡Tome ese instrumento, que le va a servir!”. En aquellos días, el profesor llevaba siempre una tabla para darle en la mano a los alumnos desaplicados. Ahí empezó todo, pero tuve de maestro desde niño a Juan de la Cruz Piña, el padre de Juan y Carlos Piña, y soy padrino de sacramento de Juan Piña”.