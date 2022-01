Juicios por protestas: “En Cuba hay niños presos políticos”

Manifestaciones frente al Capitolio de La Habana (Cuba), el 11 de julio de 2021.EFE/Ernesto Mastrascusa.

Silencios, miedo y resistencia

El Gobierno no ha respondido hasta ahora a las solicitudes de comentarios sobre los juicios hechas por diversos medios de prensa extranjera, incluido DW. La oficina de UNICEF en Cuba, por su parte, se limitó a responder que “está en contacto permanente con las autoridades cubanas”, en un correo al canal hispano estadounidense Telemundo, luego de que UNICEF Latinoamérica solicitase públicamente “información adicional verificada” sobre “los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba”.

Dentro y fuera de la isla, la sociedad civil cubana se ha organizado para apoyar a los familiares de los manifestantes en el pago de multas, abogados, alimentos, artículos de higiene, abrigo y calzado para los encarcelados, confirman las activistas. Sin embargo, califican de “tibia” la reacción de la comunidad internacional; así como de la prensa extranjera acreditada en la isla, que apenas comenzó a cubrir los juicios en enero, tras campañas de activistas y familiares, que también pidieron apoyo de delegaciones diplomáticas.

“La visibilidad es determinante” para generar algún tipo de presión sobre el Gobierno, advierte Diversent. Lea también: El malestar por la pandemia desata inédita protesta antigubernamental en Cuba

En medio de esta crisis política, y de la omnipresente crisis económica, hay “un gran número de personas tratando de irse del país de manera desesperada”, asegura la jurista. Pero la válvula migratoria abierta con una exención de visado para cubanos en Nicaragua no será suficiente, opina.

El Gobierno “ha intimidado lo suficiente, pero ha generado también muchísima resistencia” de madres, padres y familiares, especialmente de menores. Conocer estas elevadas peticiones fiscales les ha hecho superar el miedo inicial a “denunciar la injusticia, a abrir la puerta a la prensa” independiente y extranjera, observa la directora de Cubalex.

Conflictos que se acumulan

Los familiares “han sentido el apoyo de la sociedad civil y han comenzado a organizarse, en grupos de redes sociales y mensajería privada, para exigir por sus hijos”, cuenta Diversent. “La sociedad cubana está en contra de toda esta situación. Muchos me apoyan”, asegura Emilio Román. Pero, “a veces, me he deprimido completamente. He estado día enteros trancado en mi casa llorando”.

Sin acompañamiento internacional, advierte Bacallao, “es muy difícil que los cubanos se vuelvan a sentir empoderados para volver a salir a las calles”. Sin embargo, dice, sigo pensando que “va a volver a ocurrir”, porque “no se ha producido ningún cambio que dé solución a los conflictos políticos que, por el contrario, se siguen acumulando”.