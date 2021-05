Karina Medina Pino: una promesa narrativa en el Caribe

El drama familiar y cotidiano llega a límites insostenibles para aquellos que no tienen cómo conseguir el millón de pesos, salen a prestar el dinero, y hacen lo imposible para que la promesa de Luzbella se cumpla. Ya cuando Luzbella reúne el dinero de todos, la ilusión empieza a mostrar sus fisuras y sus inconsistencias. Ninguno pudo prever que la palabra de Luzbella vulnerara un espacio sagrado y afectara al numeroso grupo de creyentes evangélicos de todo el país, al ser estafados en una suma millonaria. Pero no solamente fueron víctimas las mujeres cercanas a Luzbella, sino más de cincuenta iglesias evangélicas que habrían caído en la red bajo su propio encanto. Todo fue diseñado con una relojería maquiavélica, y las familias estuvieron convencidas todo el tiempo de que esta mujer cumpliría su palabra, como si fuera un designio divino. Allí los personajes dejan entrever su flaqueza, su fragilidad, tentados por el espejismo del dinero y la sed de codicia, una realidad cotidiana de la que no escapan muchos colombianos.

Lo que sorprende en esta historia es la metamorfosis que empiezan a vivir anticipadamente algunos miembros de la comunidad al creer ingenuamente que se convertirían en ricos de la noche a la mañana. Empiezan a celebrar antes de cantar victoria, a crear una fundación con el nombre de la supuesta benefactora, a invertir en embellecer la edificación donde se congregan, a soñar en invertir el dinero que ganarían en sueños postergados, en espejismos y en delirios de riqueza, sin presentir que estarían más cerca del oro del demonio que de los mandamientos de Dios.

Karina Medina Pino, que es una creyente cristiana, no hace juicios morales ni mucho menos religiosos ante los acontecimientos que va contando. Solo deja que sean sus propios personajes los que expresen sus emociones o sus impresiones, y que la voz de Margoth cuente lo que empezó siendo una breve noticia insólita de periódico, de las tantas noticias cuyas realidades compiten o rebasan a la ficción misma.