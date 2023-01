Kike Ferrari, uno de los escritores latinos más destacados... y multifacéticos

titulaba el periódico.

“La estupidez del subte”

Para el 2017, Kike Ferrari llevaba alrededor de 13 años escribiendo y fascinando a lectores y editores de todo el mundo; no obstante, en ese año su nombre, su obra y su particular condición de trabajador del subte y escritor se hicieron mundialmente conocidas debido a un artículo del diario norteamericano The Wall Street Journal: “En la noche limpia el metro, en el día escribe novelas”, titulaba el periódico. A partir de entonces, sobrevino una avalancha mediática. Todos querían cubrir la historia de la persona que de noche limpiaba el metro de Buenos Aires y de día era un escritor galardonado. La prensa veía maravillada una condición que encierra una problemática muy compleja: para permitirse ser autor y que la precariedad del oficio de escritor no lo mate de hambre, se ve obligado a tener otro trabajo que le permita comer y sostener a su familia. Kike lo encontró como conserje, otros como profesores, traductores, periodistas, etc. Porque la mayoría de las personas no pueden ser solo escritores.