Los ciclistas no son los únicos que compitieron en el Clásico RCN Andina. Detrás de ellos también se vivió una carrera en la que no se podía fallar porque se derrumbaba todo un trabajo que ellos mismos habían planificado la noche anterior: las estrategias se podían venir abajo.

TRABAJO QUE NO SE VE

Es un trabajo silencioso, anónimo, que no se ve pero se siente y tiene un valor único en cada equipo. Es la razón de ser de cada carrera.

“Un día en el Clásico, llegué ‘muerto’, sin fuerzas, me quería retirar. Le dije al masajista Jesús Vásquez: ‘Mano, mañana salgo si usted me recupera’. Y así fue. El masajista lo es todo en el equipo”, decía el legendario José Patrocinio Jiménez, quien ganó en 1976 el Clásico RCN y ese mismo año se alzó con el título de la Vuelta a Colombia.

Patro, como cariñosamente suelen decirle, hace parte de la caravana del Clásico RCN Andina como conductor.

Es quien transporta a los periodistas en su camioneta. “Es un trabajo arduo. A las cuatro de la madrugada, hay que estar ya listo para recogerlos a las seis de la mañana. Aquí se trabaja en equipo”.

Patro es de los que piensa que “el corredor puede tener talento, pero debe rodearse de un buen equipo: masajista y mecánicos que lo ayuden en la carrera. Con un pinchazo en plena subida, si no tienes asistencia mecánica, pierdes todo”.

Felipe Mejía, masajista del equipo Coldeportes Zenú, es una voz autorizada, ama su trabajo con devoción y explica que sus manos han hecho verdaderos milagros. “Nuestra labor es recuperar al corredor a través de la activación de muchas partes de su cuerpo, que quedan maltratadas después del exigente ejercicio de las etapas. Recuperamos las piernas, brazos, cuello, espalda, cintura y reducimos algunos nudos que se forman en los músculos. Un masaje puede durar entre una y una hora y media. A veces los corredores nos piden que les hagamos trabajos especiales en algunas partes donde ellos creen necesitarlos. El masaje es fundamental en la recuperación diaria del corredor”.

El masaje alivia los músculos, tonifica el cuerpo, revive energías perdidas. Dormir bien y profundamente es otra de las claves para que los ciclistas se recuperen.

De ahí que se afirme, con toda razón, que las carreras en ciclismo se ganan en la cama.

Los médicos y los psicólogos son los encargados de esa tarea. Incluso, en casos excesivos de insomnio se recurre a la hipnosis.

El mecánico, por otro lado, tiene la delicada tarea de recuperar el elemento de trabajo, la bicicleta. Un error en la puesta a punto del ‘caballito de acero’ puede ser fatal en el rendimiento de su corredor. Por eso, en cada etapa el ciclista monta una bicicleta ‘nueva’.

Las lágrimas del pedalista santandereano Germán Gómez conmocionaron al país cuando el jueves 26 de septiembre, se pinchó en el Mundial de Ciclismo y no fue atendido oportunamente. Esa imagen del corredor, impotente, le dio la vuelta al mundo.

Deninson Tabares, de 25 años, mecánico del equipo Avinal-GW Shimano, asegura que le dio duro esa imagen de Germán. Asegura que “por eso la bicicleta debe estar en perfecto estado, en frenos, cambios, ruedas, cadenas, etc. No me puedo equivocar en la revisión. Un pinchazo mata todo el trabajo y se puede perder la carrera”.

Dice que desde niño le gustó el ciclismo y la bicicleta para él lo es todo. “Yo desarmo una bicicleta y la construyo nueva. Ese es el trabajo de uno como mecánico, mantener la bicicleta en perfecto estado. Mi sueño es ser el mecánico de un equipo europeo”.