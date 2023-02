La cartagenera Verónica del Castillo diseña el triunfo lejos de casa

Existe la creencia general de que el éxito profesional va ligado a las referencias personales, a la familia e incluso a un círculo social específico, obviamente sin demeritar el talento, aunque en ocasiones se suele decir que este es el último eslabón de esa cadena.

En buena medida, la generación actual, es decir, los millennials distan mucho de las “palancas” que en otra época solían ser el espaldarazo que se esperaba una vez se recibía el título universitario, y sus representantes, sin miedo a la globalización que ha enmarcado su existencia, se lanzan cada vez más en la búsqueda de un futuro construido desde su presente. En este marco se ubica la cartagenera Verónica del Castillo, quien empezó a planificar lo que sería su vida laboral desde sus estudios secundarios y afianzó la autoconfianza como una de sus mayores fortalezas. Si bien es cierto que los privilegios de una buena educación estaban a la vista, el valor de aprovecharlos al máximo le abría una puerta hacia un espacio donde ya Colombia y más aun Cartagena, estaban distantes.

Sus logros van de la mano con la tenacidad que le imprime a cada meta propuesta, y hoy, con 29 años, ha desarrollado su proyecto de vida en Suiza, país que la acogió como una mujer más que llegaba a aportar ideas propias, obviando incluso que también posee la nacionalidad suiza por herencia familiar. “Allí no soy suiza, soy colombiana, para ellos son nacionales quienes nacen en esa tierra”, advierte.

Con lo anterior, no había posibilidad de un cargo sin mérito, las oportunidades están abiertas para todos, aplicar es el reto y si todo resulta a favor, los resultados serán los esperados. Verónica cumplió con todos los procesos y allá está con su esposo, tras un periodo de adaptación que marcó la pandemia.

Un camino nada fácil

“Conseguir trabajo no fue fácil, y menos por el que se está apostando”, esas palabras son el inicio de la historia que esta cartagenera escribe a distancia. Estudió diseño de interior, una carrera que al culminar la secundaria no tenía facultad de respaldo en el país, entonces debía encaminarse por arquitectura o diseño industrial, opciones que no le llenaban las expectativas.

La propuesta de su padre, el empresario Rafael Del Castillo, fue que al igual que su madre se decantara por la arquitectura y que de ganarse una beca podría salir de Colombia. Consciente de que su interés estaba centrado en vivir la experiencia de transformar un espacio interno y crear un ambiente único, aplicó y fue aceptada en SCAD o Savannah College of Art and Design, una universidad ubicada en Savannah, Georgia, con una beca tanto de talento como académica.

Al recibir el título, hizo gala de aplicada al ser la mejor estudiante de la facultad, donde también se tuvo en cuenta el desempeño desarrollado y antes de finalizar la carrera, se hizo merecedora de una beca que patrocinaba ese último año de estudios.