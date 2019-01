Carolina García, la única colombiana en una expedición a la Antártida

Darlington era piloto norteamericano y se atrevió a decir en 1946 que “es que hay cosas que las mujeres simplemente no hacen. No llegan a papas o a presidentes -disculpa, Harly, Sirimavo Ratwatte Dias fue primera ministra de Sri Lanka en 1960 y le siguieron otras tantas-. No viajan a la Antártida”.... ¡Y adivinen dónde y con quiénes está Carolina en este preciso momento!

Volvamos a Carolina

Es bogotana y 29 años de vida le han alcanzado para ser abogada, periodista, gerente regional de sostenibilidad de Bavaria y, sobre todo, para convertirse en una ambientalista comprometida hasta los huesos en la lucha contra el cambio climático. “Carolina es una joven, apasionada y resiliente ambientalista colombiana, que cree que un mundo mejor es posible”, se lee en el resumen de la página web de Homeward Bound.

¿Cómo llegaste a hacer parte de esta iniciativa?

-Me enteré por dos amigas y colegas que hicieron parte de las dos expediciones pasadas. Mónica Araya, una ambientalista costarricense que fue a la primera expedición; y Sandra Guzmán, una mexicana que trabaja en finanzas climáticas fue a la segunda expedición. Me sentí inspirada por ellas y decidí aplicar. Aunque no soy científica, a lo largo de mi carrera he buscado decidir siempre basándome en la ciencia. Recuerdo que una mañana abrí los ojos, busqué mi celular y me encontré con el correo de que había sido aceptada. No lo podía creer, salté en mi cama de la emoción.

Cuéntame un poco del viaje. ¿Cuándo llegaste a Ushuaia, y a qué horas zarparán hacia la Antártida?

-Llegué a Ushuaia el 27 de diciembre (2018) y desde ese entonces hemos estado en sesiones de liderazgo, conociéndonos personalmente con las otras líderes con las que venimos trabajando virtualmente el último año. Salimos el 31 de diciembre. La mejor forma de iniciar el año.

¿Qué es lo que más te emociona de esta expedición?

-Es un continente de hielo, donde está más del 70 % del agua dulce del planeta. En sus capas de hielo está contenida la historia climatológica de la Tierra. Es un lugar único y completamente diferente de lo que he visto, fácilmente lo más cercano a estar en otro planeta. Pienso en las personas que cruzan la Antártida y durante cientos de horas de caminata solo se encuentran hielo y más hielo, blanco y más blanco. Es lo más cercano a estar en otro planeta.

¿Qué es Homeward Bound y por qué es importante?

-Es una iniciativa que busca empoderar a 1.000 mujeres líderes que trabajan en ciencia y en cambio climático para que puedan influenciar la toma de decisiones. Luego de un año de entrenamiento, se hace una expedición a la Antártida, donde se busca visibilizar los impactos que está viviendo el ‘Continente de hielo’, fortalecer a las líderes y generar una red. Yo hago parte de la tercera expedición.

¿Qué viene después de este viaje, tanto para ti como para Homeward Bound?

-Para Homeward Bound, seguir trabajando en empoderar a mujeres líderes en cambio climático y en la ciencia. La idea es llegar a 1.000 mujeres en los próximos años. Para mí, volver a Colombia y seguir trabajando por la sostenibilidad de nuestro país, el más biodiverso por metro cuadrado en el mundo. Y, por supuesto, apoyar a otros líderes, pues la unión hace la fuerza.

***

Homeward Bound traduce “rumbo a casa” y es también una canción que el dúo Simon & Garfunkel grabó en 1965. “Rumbo a casa desearía estar, de vuelta a casa, el inicio donde se escapa mi pensamiento, inicio donde toca mi música, inicio donde está mi amor esperando silenciosamente”, dice la canción. Si lo pensamos de forma literal, el 19 de enero próximo termina la expedición y las chicas estarán rumbo a casa, pero quisiera ir más allá.

Creo que Carolina y las otras 79 expedicionarias entendieron que el mundo es nuestra casa, la única que tenemos o, por lo menos, la única que sabemos que tenemos. Creo entonces que, en el fondo, lo que todas ellas quieren con esta travesía es volver la mirada al planeta, a la única casa que tiene nuestra especie.