La historia alrededor del sombrero vueltiao

La gente de todo el resguardo indígena se conoce por el sombrero que cada uno lleva puesto. Cada sombrero es la Biblia de la memoria ancestral, y cada trazo es un recuerdo y una referencia a las cosechas, a los ciclos celestes y terrestres, al ciclo de nacer y morir, y a los milagros de la matriz de la tierra. Cada sombrero es un alfabeto cifrado. Y por eso quien lleva un sombrero vueltiao puesto lleva consigo más de quinientos años de historia. Los políticos en tiempos de elecciones vulneraron el esplendor del sombrero, abusando de la belleza de esta joya cultural, y lo llevaron como un señuelo para conquistar electores. Qué diferente ese sombrero vueltiao que Gabo usó en la fiesta del Nobel y se lo quitó para abrir el sendero invisible de la cumbia interpretada por Totó la Momposina, bailando con Mercedes Barcha y bailando con la misma cantadora. Me pregunto dónde andará ese sombrero, y si la nieta de Gabo lo habrá encontrado en el ropero que ha abierto en la casa de México. Ojalá que el tiempo no haya ripiado esa maravilla que ahora sigue dando vueltas y contando historias.

El día que nos despertó el sombrero

La primera vez que ese sombrero de caña flecha nos despertó y nos robó el sueño del amanecer fue en medio de los reflectores del cuadrilátero de boxeo, con la alegría del triunfo mundial del palenquero Antonio Cervantes “Kid Pambelé” y años después del triunfo del boxeador monteriano Miguel “Happy” Lora. El sombrero nos despertó con las mejores noticias en las madrugadas, como aquel octubre 21 de 1982 en que supimos desde las seis de la mañana que en Estocolmo acababan de darle el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Curiosamente, el que llevó el escritor a Estocolmo bajo la nieve fue un sombrero vueltiao que le hizo el tuchinero Medardo de Jesús Suárez. El sombrero le dio la vuelta al mundo. Y ha seguido dándole la vuelta al planeta cuando reinas y reyes selo han puesto sin saber que ese sombrero ha salido de las manos de los tuchineros y de los zenúes al pie de la caña flecha que siembran en el patio de la casa y en sus resguardos indígenas.

“El profesor y gestor cultural zenú Miguel Hernández nos ha contado que graduarse con sombrero vueltiao en las instituciones y centros educativos del municipio de Tuchín es tradición desde hace más de veinte años, con el objetivo de destacar el arraigo ancestral y la lucha por la preservación de la tradición de nuestro pueblo Zenú, evidenciando en el uso del sombrero vueltiao como prenda de identidad y símbolo nacional e insignia de la cultura Zenú”, nos ha contado William Caldera, a propósito de que en la Institución Educativa Técnica Álvaro Ulcué Choqué y en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Centro Vidales, los bachilleres se graduaron con su sombrero vueltiado y reemplazaron la tradicional toga.

Hubo un tiempo

Hubo un tiempo en que el sombrero vueltiao estuvo tan despreciado y estigmatizado, que quien lo usaba lo estereotipaban de “corroncho”, y para defenderse de los prejuicios muchos ciudadanos, y no solo escritores y artistas, han tenido que reivindicar la corronchidad como sello de legítima identidad cultural. Lo ha hecho el músico Hernán “El Corroncho” Villa, Juan Gossaín y hasta un cachaco feliz de tener ancestros caribes como Daniel Samper Pizano, que es el cachaco más costeño que he conocido. El sombrero aparece en las novelas y en las canciones de nuestros juglares de las sabanas y del Valle de Upar: lo cuidó toda la vida Alejo Durán, Rafael Escalona, Leandro Díaz, Andrés Landero, Toño Fernández, los hermanos Juan y José Lara, Juan Chuchita Fernández, toda la legión de los Gaiteros de San Jacinto, Adolfo Pacheco, Miguel Emiro Naranjo, Manuel Zapata Olivella, Álvaro Cepeda Samudio, Alejandro Obregón, y se lo llegó a poner con orgullo Alfonso López Michelsen y el presidente norteamericano Bill Clinton, para citar algunos de ellos. Pero es un sombrero que Colombia entera debe lucir con orgullo. No solo el pueblo sinuano, sino el resto de la nación. Es tan bello es sombrero que hasta los chinos quisieron falsificarlo.