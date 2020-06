La lucha de los negros es tuya y mía

Mi primer encuentro cara a cara con el racismo fue hace unos nueve años. Y cuando pasó yo quedé en shock, tanto que no pude responder.

Visitaba regularmente a un amigo, blanco y rubio, quien me presentó a un conocido. Este otro era un sujeto bajito, de piel blanca, calvo y, pues, de esa gente que no solía llamarme la atención. Mi amigo me dijo que él “no gustaba de negros”, pero que yo, al ser de piel clara, no tendría problemas (como si eso me importara).

Lo odié sin conocerlo y, la verdad, poco me interesaba si yo le caía bien o no, así que un día le dije a ese sujeto que mi papá era negro.

-¿Cómo vas a ser hija tú de un negro? - me dijo. Y nunca más volvió a hablarme.

Hasta el día de hoy, considero que es la idiotez más grande que he presenciado, y pienso en mi padre, ¿por qué alguien que ni siquiera lo conoce puede rechazarlo solo por su color de piel?

“Perpetuar prácticas de racismo, como muchos de los fenómenos sociales de discriminación, radica en gran medida en el proceso de crianza o de aprendizaje en el contexto. El factor importante es la información que se recibe de diferentes fuentes como la familia, los amigos, la comunidad o las mismas prácticas culturales de los países, ciudades o municipios en los que se vive, donde -así el mensaje sea explícito o no- muestra como adecuadas, o aceptadas socialmente, las prácticas racistas”, me explica Catalina Velandia, docente y supervisora de la especialización en Psicología Clínica y del Desarrollo Infantil de la Universidad El Bosque.

Para otros investigadores como Saúl Velasco Cruz, los tres ejes desde donde se puede combatir el racismo son: educación contra la discriminación, tolerancia y una mejor legislación, esta última “que reconozca la legitimidad de la tolerancia para enfrentar al racismo, pero que, mediante la ley, se convierta en un elemento disuasivo de la exclusión fundada en la discriminación racial”.

“Los padres, las familias y escuelas, juegan un papel importante al momento de la educación, enseñando buenos valores, y que las interacciones con las diferentes etnias, tipos de razas y género en forma positiva no son un impedimento para construir amistades, formar amigos. Las categorizaciones raciales y los estereotipos sociales pueden ser vistos desde una percepción de igualdad”, dice por su parte la psicóloga clínica Carmen Garrido Sánchez.Pero hay otra perspectiva en este fenómeno: el racismo estructural, que mata en masas y es invisible.