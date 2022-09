La niña que lucha contra su trastorno mental escribiendo cuentos de terror

Cuando Alejandra tenía 3 años, ella y su familia se mudaron a Barranquilla, tres años después, en 2015, regresaron a Cartagena, pero ya Ale, como le dicen de cariño, no era una bebé, sino una niña que estaba iniciando su etapa escolar, pero había una situación agobiaba la mente de Aleja y no le permitía ser más abierta o expresiva con sus compañeros de clase, así que fue víctima de bullying; se sintió rechazada y humillada por ser diferente.

“Me sentía muy mal, los niños que estudiaban conmigo me apartaban, me ponían apodos y se burlaban de mí: me llamaban rara, loca, estúpida, eso me llevó a tener una fuerte depresión y la ansiedad acababa con mi ser silenciosamente”, reveló Alejandra.