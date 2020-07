La Popa y La Candelaria, la historia tras una devoción

La historia de la construcción del convento desde el primitivo santuario pagano hasta la conversión en santuario agustino es bien conocida, de igual manera que las leyendas en torno a la imagen titular del templo. Sin embargo, hoy me interesa hablar de su historia como muralla espiritual de la ciudad. Cartagena es bien conocida por sus murallas, las cuales en gran parte se han mantenido frente al ataque del mar y aún el más feroz de los distintos avatares políticos; cuya contundencia asombra a propios y foráneos. No obstante, además de sus murallas, la defensa de la ciudad para el cartagenero tanto del periodo colonial como republicano recaía en la devoción y confianza puesta en su principal valedora: la Virgen la de Candelaria. Por ella se defendía la ciudad de las tempestades, de los ataques de piratas y de las naciones extranjeras, pero sobre todo se le atribuía la ayuda frente al principal peligro en tiempos pasados (y presentes): las epidemias.

Desde su construcción, el Convento de La Popa ha sido el faro de la devoción cartagenera. Su visión desde el Caribe con el blanco resplandeciente de sus muros aliviaba a los marinos que tras un largo trayecto sentían la cercana protección de la bahía. Pero también fue el alivio de su población que, desde el llano de la ciudad, levantaba sus ojos buscando la luz salvadora que no solo reflejaban sus muros sino la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria que resplandecía desde el interior.

La Candelaria, es una advocación mariana que se extendió por todo el territorio americano de la mano de los agustinos recoletos dando lugar a importantes centros devocionales.

Los agustinos recoletos o descalzos, rama reformada de la orden de San Agustín, llegaron a la ciudad en los primeros años del siglo XVII. Así pues, decidieron fundar un nuevo establecimiento religioso sobre el cerro de La Popa. No obstante, no lo tuvieron fácil dada la cantidad de conventos existentes ya en la ciudad y uno propio de la rama calzada (Edificio de la actual Universidad). Aun así, contaron con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y civiles, más el de la población de la ciudad a la que rápidamente se ganaron los frailes, gozando desde entonces con gran fervor entre el pueblo. La fama de los agustinos y de la Virgen de la Candelaria prendieron desde el primer momento entre el pueblo cartagenero y entre los marineros que arribaban a la ciudad no faltando nunca los que subían al cerro para dar gracias por feliz final del trayecto.

A pesar de la oposición de los agustinos calzados a la fundación y de la propia Corona, el convento inició su construcción al calor de la devoción popular, que encontró en el ejemplo de los frailes el consuelo espiritual y en la intercesión de la Virgen, el apaciguamiento de sus males. De forma que la virgen de la Candelaria terminó por convertirse en la protectora de la ciudad, una devoción que creció especialmente en los momentos de mayores dificultades.

Así pues, el periodo de 1616-1620 fue duro para Cartagena, la provincia había sido asolada por una plaga de langosta, lo que había producido irreparables pérdidas en cosechas con sus consecuentes periodos de hambre y carestía. Además, se extendieron varias pestes o epidemias de viruela y sarampión, que causaron, entre otras, la muerte de más de dos mil esclavos. Asimismo, el acoso de los piratas sobre el abastecimiento de la ciudad no ayudó a la recuperación económica, pues llegado el año de 1620 la dureza de la crisis se expresaba en el abandono de 120 casas. No solo se vieron perjudicados los habitantes sino también los conventos y hospitales que con la reducción de limosnas y misas comenzaron a pasar estrecheces. Sin embargo, durante esta situación de calamidad Los agustinos de la Popa lograron terminar su convento, conseguir la aprobación real y vencer las reticencias de sus hermanos calzados, sin duda todo ello fue favorecido por la extensión de la devoción a La Candelaria, hasta convertirse en el asidero espiritual de los cartageneros en tiempos de calamidad.

Una de las principales características de la devoción a la Virgen de la Candelaria es que abarcó a toda la población, una devoción aglutinadora en un momento en que la diversidad racial y social era muy fuerte. Desde marineros que solo pasaban por la ciudad, hasta la élite social tanto criolla como peninsular, pero sobre todo los más populares y entre ellos la importante población negra, vieron en la Virgen de la Candelaria una protectora e intercesora que los protegía frente a las adversidades. La fama de virgen milagrera incluso desbordó los límites de la ciudad hasta irradiar su fervor por todo el área Caribe.