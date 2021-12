La sorprendente historia de una mujer que quiere conocer a su madre

¿Quiénes somos?, una pregunta simple, cuya respuesta no siempre depende exclusivamente de nosotros mismos. Somos aquello en lo que nos ha convertido la vida, un conglomerado de experiencias, somos de donde venimos y somos la huella de nuestros padres. Saber quiénes nos trajeron a este mundo puede que, en gran parte, nos defina, desconocerlo puede, a lo mejor, generar un vacío en nuestro ser, difícil de llenar.

Lourdes Carmen Guerra Hoyos ha vivido buscando llenar aquella parte de su ser que siente inconclusa, donde no hay nada, pero es precisamente esa ausencia la que la lastima, porque nadie le ha dado respuestas lo suficientemente certeras, porque la mentira ha rondado sus días, porque a veces tiene la sensación de que todos saben algo que ella no, y eso la abruma.

Pocas pistas muchas dudas

Esta historia tiene su génesis en el municipio de Magangué. Esa es la primera pista que tiene Lourdes. La segunda es que ella habría nacido hace 29 años entre la noche del 15 y el 16 de julio, a las 12 a. m., en el que para entonces se llamaba hospital San Juan De Dios (hoy el Hospital Divina Misericordia). Es de lo poco que sabe sobre su origen.

Luego fue llevada al corregimiento de Yatí, donde los comentarios de vecinos y de sus amiguitos del barrio, mientras crecía, sembraron en ella un árbol de dudas que hoy sigue vivo, frondoso y enraizado en su corazón. “Los amiguitos del barrio me decían que yo era recogida, que yo era adoptada, que me habían dejado en el bote de la basura, en fin. Eso fue algo que me fue afectando mucho emocionalmente, no jugaban conmigo porque decían que yo era regalada”, comenta. “Crecí junto a mi abuela y mi mamá, ellas siempre peleaban con el mundo y le decían a todo el mundo que eso no era así, pero en el fondo lo hacían para que yo desistiera de eso y no averiguara más”, recuerda.

Los comentarios de sus vecinos hicieron que Lourdes cayera en una crisis y en una etapa de rebeldía a los 14 años. “Después de un tiempo comencé a preguntarle y efectivamente mi mamá me confesó que yo era adoptada. Que sí, que era verdad, pero que ella no conocía a mi madre de sangre”, explica.