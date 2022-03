La sorpresa que se llevó el chef internacional Charles Webb en Bazurto

Dominique Oudin y Charles Webb en la cocina del restaurante 1621, en el Hotel Santa Clara.//Foto: Óscar Díaz - El Universal.

Nada de esto es nuevo para Charles: “Estoy trabajando desde mocoso, desde muy niño: de 8, 9 años, vendía los periódicos y así empecé a emprender, vendía cosas, cortaba la grama del jardín”, me dijo justo después de explicarme que nació en California como el fruto de la unión de una mexicana y un estadounidense, pero ese lazo se acabó así que su niñez transcurrió entre Texas (EE. UU.) y Irapuato (Guanajuato, México). Su mamá no era rica, así que a él le tocó trabajar para pagar sus estudios.

Estudió negocios en Roma, así que su destino parecía ser el de un businessman, pero la vida le tenía preparada otra cosa.

“Seguramente he tenido 92 trabajos en mi vida... Cuando salí del 92, del último, dije que nunca más iba a trabajar para otra persona y ahí giré a emprendedor en la cocina, seguramente de chef, pero utilizando todo lo que he aprendido en la vida y, bueno, buscando mi forma de pensar”, me dijo y cuando dice “lo que he aprendido en la vida” incluye lo que cocinó y probó en su casa, pero también la invaluable experiencia como “todero” en los restaurantes por los que pasó.