La teniente que revolucionó las redes sociales

“En mis diferentes traslados dije: aquí hay muchas cosas que la gente tiene que saber, que debe conocer de un militar, del día a día, entonces nació la idea de mostrar un poco lo que vivía. Estudié marketing, dije: tengo que explotar esa parte, vencer esos miedos de hablar en público. Los ‘en vivo’ de Instagram me ayudaron muchísimo, cuando se conectaban hasta 4.000 personas, todo eso ayuda a hablar en público y a socializar con la gente. No siempre fui así”, narra Mancera, quien en diciembre ascenderá a teniente de navío.

Detrás de la pantalla

En la vida de Karen, lo virtual ha trascendido hacia lo presencial. Buceo en Barú, charlas en Barranquilla, paracaidismo en Atlántico; entrenamiento como un infante de marina en Coveñas y muchas historias más.

“Aparte de servir a la institución, he conocido a personas, hice grupos de amistad y planeé diferentes actividades, entre ellas el salto de avión, todo esto en las redes. Que sí, que me expongo públicamente y en temas de seguridad puede ser riesgoso, pero hasta el momento no he tenido inconvenientes”, detalló Mancera, e insistió que quienes la siguen comprenden cuando lleva días sin publicar información en el perfil, más que las historias.

Detrás de lo que se percibe de quienes pertenecen a las fuerzas militares, como gente fuerte y severa, hay una frase que los describe y recalca constantemente: “Primero humana y luego militar”. A ella se le nota, en la forma de conectarse con las personas, cuando adopta perros de la calle en las unidades, cuando le dedica tiempo a su familia, cuando está cumpliendo sus sueños.

“Podemos ejercer nuestra labor como militares, debemos ser fuertes en cada situación que se nos presente porque hay momentos difíciles, como estar en el mar 40 días o en una lancha dos semanas seguidas, como el personal de Guardacostas, pero recordar que así como somos fuertes, somos personas, sentimos, tenemos sueños, queremos estudiar y entendemos nuestro deber con el país”, contó llena de orgullo, como quien viste su uniforme por primera vez.

También se cansa, se estresa, se entristece, pero la caracteriza una gran energía y la buena forma de asumir las adversidades. Para ella -cuenta- todo es pasajero, existen cosas que se salen de las manos y no se pueden cambiar, sin embargo, hay que aprender de cada etapa.

“Ahora estoy con ellos, pero sé que en año y medio me separaré nuevamente, el militar siempre tiene que ser consciente de que cambiará constantemente de lugar. ¿Qué me espera más adelante?, no lo sé, porque la carrera no me permite saber en dónde estaré en cinco o diez años, siempre trataré de poner la mejor actitud”, detalla Mancera, quien rescató a Mecánica, una perra de la calle, de la Estación de Guardacostas de Cartagena.

De su mamá quisiera tener la fortaleza y de su hermano lo objetivo con sus metas, sin embargo, dicen que heredó la nobleza de su padre, quien hoy descansa en paz y es su motivo de orgullo.