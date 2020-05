Lady Noriega, una costeña que se volvió ícono en la música popular

Lady Noriega sonríe hoy más que nunca pese a la situación que atraviesa el país a causa de la COVID-19. Está en el primer lugar en los canales de radio de música popular con la canción ‘Te estrellaste’, lanzada el pasado 1 de febrero, y el National Report, que hace el recuento de las canciones más sonadas en Colombia, así lo demuestra. Por otro lado, según Monitor Latino, que registra también las canciones más escuchadas en la radio, su sencillo ocupa el segundo lugar en todo el país.

“La cuarentena me ha dado la oportunidad de tener tiempo de calidad y calma para dedicarme a la radio. Aumentó un 68% la escucha de radio en medio de la cuarentena, así que me he dedicado a hacer En Vivo, entrevistas, trabajo en redes sociales”.

Está en tres o cuatro emisoras a diario, llegando a la Costa, Antioquia, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Cali, Popayán, Pasto, y otros lugares.

“Siento que he trabajado más que si estuviera en la oficina porque me levanto y son las 10 de la noche y estoy trabajando en entrevistas”. cuenta con agradecimiento.

La monteriana, que tiene casi 30 años en la farándula criolla, es fiel seguidora de artistas como Julio Jaramillo y María Dolores Pradera y le agradece de corazón a Helenita Vargas parte de su éxito, pues ella fue quien abrió las puertas para que las mujeres existieran dentro del género popular en Colombia, según afirma Lady.

Pero, ¿cómo es que a una costeña le ha interesado tanto la música popular?

“Eso es un proceso de muchos años, en el año 2000 saqué ‘Pasión norteña’, con canciones compuestas por mí. Continúo en el 2005 con ‘Maldito amor’, que en ese momento era una canción de despecho. Era como tropipop. Creo que la música va pidiéndonos a los cantantes que nos ajustemos a otros sonidos, a otros estilos. En ese proceso llegué a Estados Unidos cantando música con arreglos norteños. Viví 3 años en EE. UU. y haber estado allá, escuchar ese tipo de música mexicana, me fue llevando de alguna manera a esos sonidos”, cuenta.