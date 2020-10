Las Vegas - Cartagena: un amor a distancia y en pandemia

Alguien dijo alguna vez: “La distancia no es un problema; el problema somos los humanos, que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar. El amor se siente con el corazón, no con el cuerpo”.

Para Tania Echeverría, de 36 años, y Norberto Alfonso, de 46, es justo así y, pese a que la mayor parte de su relación ha transcurrido extrañándose, hay un amor intacto que quiere seguir por muchos muchos años, igual que la primera vez.

Él vino desde Las Vegas, Nevada - Estados Unidos, hasta Cartagena para ver a su esposa, en un vuelo retrasado 5 meses debido al cierre de fronteras por la pandemia.

Las lágrimas y tristeza de Tania al principio del confinamiento se fueron para darle paso a una mujer que es feliz porque al fin puede ver, y no solo por videollamada, a la persona que ama.