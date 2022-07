Le dieron 6 balazos, sobrevivió y contó su historia: “Morí por 2 minutos”

Edinson Díaz.

“Él sabía que iban por él y lo que hizo fue agarrarme por la cintura, me agarró por la pretina del pantalón y mientras el sicario le disparaba, él me movía de un lado a otro, me cogió como su escudo”, relata Edinson Luis con voz ronca. Su madre, la señora Lenilda Pérez Vega, de 88 años, quien vuelve a escuchar ese trágico momento, llora e interrumpe la conversación, y dice: “No entiendo cómo ese sujeto le hizo eso a mi muchacho. Lo puso para que me lo mataran. Eso me tenía muy mal”. Le puede interesar: El primer semestre del año finaliza con 174 homicidios en Cartagena

Asegura que si bien tenía ese pálpito, nunca se le pasó por su mente que él sería la víctima. “Al pelao le dicen Fabiancito o el Chupateta. Tiene problemas con la justicia y otras ‘culebras’ por ahí. Cuando venía por aquí, yo se lo advertía, le decía que se alejara de esta zona, pues ya se había salvado de otros ataques. Es más, yo me apartaba y lo dejaba solo”, cuenta el Monón. Pero ese día, desafortunadamente, llovió y todos los que estaban allí se metieron al quiosco. Y de la nada llegaron los pistoleros.

“Me acuerdo de todo. Recuerdo al tipo alto, flaco, con tapaboca y cuando saca el arma y dispara. Caí al suelo porque la descargó en mí y comencé a respirar rápido, pero estaba consciente. Vi que los tipos de la moto se fueron. Llegaron unos muchachos y me ayudaron. Me subieron a una moto y ya cuando iba a la urgencia me caí. Luego me subieron a un carro y me llevaron hasta el Hospital Universitario”, recuerda.

Sostiene que vio cuando las enfermeras lo atendieron. “Yo mismo me paré y me tiré sobre la camilla. Ya lo último que recuerdo es que me bajaron el pantalón”. Fue ingresado a la sala de cirugías y mucho tiempo después, explica, abrió los ojos y sintió que estaba intubado, alcanzando a ver a una de sus hermanas.