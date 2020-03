Lo insólito detrás de la pandemia

A los oídos del personal médico de la clínica donde atienden a la hasta ahora única paciente diagnosticada en Cartagena, han llegado este tipo de comentarios. A los que ellos responden que: no se deben ni replicar, ni creer en ellos. Además, la clínica tiene activa toda una bandada de protocolos para atender el caso de la paciente y prevenir que se expanda. “En prevención y promoción estamos muy tranquilos. No hemos sentido que haya miedo o pánico, ni de los pacientes ni de nuestros colaboradores”, asegura Claudia Pardo, gerente de calidad.

Que si pasas por el frente de Medihelp te contagiarás con coronavirus. Que si tomas algún bus de Transcaribe de la ruta Bocagrande te infectarás. Aunque usted no lo crea, estas son dos de las creencias falsas que se rumoran en las calles entre algunos cartageneros, por el temor a la enfermedad.

Además de las teorías conspiratorias que se escuchan al rededor de la enfermedad que tiene en vilo al mundo, otros hechos insólitos han acaparado la atención de algunos medios de comunicación. Italia es de los países más afectados. La Fontana di Trevi, la Plaza del Pueblo, la Plaza Navona, la Plaza España, el Panteón, la Plaza de San Pedro, el Vaticano en general, abrumadas siempre por miles y miles de turistas, lucen sin un alma, las vías están solitarias. En los balcones, cantan canciones de fútbol para levantar. Mientras en casa los italianos pasan los días acuartelados esperando que la crisis por el virus baje su nivel de alerta, y los contagios y las muertes disminuyan, una plataforma virtual de videos para adultos, de contenido pornográfico, hizo un anuncio muy peculiar. “Para hacer más llevadera la estancia en casa, durante todo el mes de marzo se podrá acceder de forma gratuita a Porhub Premium sin necesidad de tarjeta de crédito o datos personales”. Esa misma plataforma ha decidido donar una parte porcentual de los ingresos del mes de marzo para ayudar a Italia, uno de los países que más tráfico les aporta. Pero más insólita aún, y dramática, es la experiencia vivida por el actor de ese país, Luca Franzese. “Buenas noches. Estoy haciendo este video por el bien de Italia, de Nápoles. Ayer por la noche murió mi hermana, probablemente por el virus del COVID-19”, se le escuchó decir al artista en un video. “Tengo a mi hermana muerta en la cama, no sé qué hacer”, exclamaba, pidiendo ayuda desde su lugar de cuarentena a las autoridades italianas.

Sin embargo, en la sección de preguntas frecuentes a la que conduce el banner promocional, explican en detalle: “Sí, nuestra filtración de aire Nuclear, Biológica y Química (NBC) puede filtrar patógenos como COVID-19, sin embargo, no podemos garantizar que no detecte el virus por contacto directo o indirecto con una persona u objeto infectado antes o después de llegar a nuestras instalaciones. Debido a las variables desconocidas en la presentación de los síntomas y el tiempo involucrado, una persona infectada puede tardar semanas en mostrar los síntomas del virus (...) Podemos ofrecer un entorno en el que es menos probable que entre en contacto con el virus.

Epílogo

“Las cosas que están pasando no son de casualidad, la gripe que está acabando con toda la humanidad, la asiática le dicen a la gripe, la asiática le dicen... (bis)”. “Y yo que soy precavido, pues dejo de trabajar (bis) porque si me coge el gripe cómo me voy a arreglar”. Es parte de ‘Asiática’, una canción que bien podría aplicarse a estos tiempos pero que insólitamente fue interpretada y salió al mercado hace muchos años, quizá en tiempos en que el mundo atravesaba por otra crisis viral.