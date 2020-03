Los Douglas y otras estrellas del cine en Cartagena

Entre los trece invitados de Estados Unidos al primer Festival Internacional de Cine de Cartagena, en 1960, estaba el gran actor Kirk Douglas (1916), que murió a sus 103 años el 5 de febrero de 2020. ‘Espartaco’ (1960) fue uno de los filmes que se exhibió en el primer festival. Fue dirigido por Stanley Kubrick y protagonizado por Kirk Douglas. El nombre de Douglas estaba en el libro de Víctor Nieto Núñez, quien a su regreso de un viaje a Punta del Este, Uruguay, había visto un festival de cine al aire libre que lo dejó embrujado y con deseos de replicar esa experiencia en Cartagena. Contactó a José Barbieri, su organizador, y este vino a Cartagena a asesorarlo en su sueño, acompañado del periodista uruguayo Gualberto Fernández.

El primer paso de Nieto fue legalizar su festival, solicitándole al alcalde de Cartagena, Arnulfo De la Espriella, emitir el Decreto 235 en el que se creaba el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y de su primera junta directiva, decreto que fue firmado el 15 de julio de 1959. Esa primera junta estaba integrada por el alcalde Arnulfo De la Espriella, José Barbieri, el contralor Carlos M. Feliz; Joaquín Franco Burgos, representante al Congreso; Aurelio Martínez Canabal, secretario de Educación de Bolívar; el industrial Daniel Lemaitre Diazgranados; Jaime Vélez Piñeres, gerente del Circuito Velda que había creado una cadena de cines en los barrios populares en los años treinta, según la pesquisa exhaustiva de la historiadora María Teresa Ripoll; Fernando Díaz, presidente del Club Cartagena, quien era hijo de Belisario Díaz Ruiz, quien en la década del 20 junto a los hermanos Vincenzo y Francesco Di Domenico, fueron decisivos en el impulso del cine en Barranquilla, Cartagena y el Caribe. Los tres últimos integrantes de esa primera junta lo componían Víctor Nieto Núñez, empresario de cine y radio; Jorge Benedetti González y Enrique Lecompte Diazgranados, tesoreros; y Evelia Porto de Mejía y Blanca Becerra de Román.

Además de la sostenibilidad del festival, Víctor Nieto le propuso al escultor Héctor Lombana en 1959, que diseñara una estatuilla o trofeo que sirviera como imagen del festival de cine, para replicar el ejemplo de los festivales del mundo. El escultor hizo varias propuestas, pero se fijó en la indígena sentada y taciturna que estaba bajo una palmera en el escudo de la ciudad. “Esa es la india Catalina”, le dijo Víctor Nieto. “Esa es —respondió Lombana—. Pero se me ocurre que hay que ponerla de pie para convertirla en estatuilla”. Fue así como diseñó una indígena delgada de sesenta centímetros, del color de la madera de las canoas y con los hilos de oro cubriendo su desnudez. La indígena de Galerazamba que estaba dormida entre los intersticios de la historia, raptada en la historia por Diego de Nicuesa cuando era una niña y llevada a Santo Domingo fue la imagen del festival que ha sobrevivido sesenta años de historia. Catorce años después, el escultor español Eladio Gil Zambrana, que había llegado como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena en 1960, no necesitó replicar la estatuilla de la indígena de Lombana, porque ya tenía una indígena propia trabajando en el servicio doméstico de su casa y, con el permiso de sus padres, la niña Judith Arrieta Arrieta posó para la primera imagen monumental de la escultura de la India Catalina, que está erigida en el corazón de la ciudad. Lo curioso es que en la vida real Judith fue ahijada del artista Eladio Gil e integrada a su familia. No fue raptada como la indígena de la historia, pero vive felizmente casada en Santo Domingo.