Marco T. Robayo y su eclipsante novela sobre Cartagena en la esclavitud

Una novela 502 páginas sobre la Cartagena bajo la esclavitud en el siglo XVIII. Esperé terminarla de leer para buscar a su autor y conversar con él sobre esta novedad literaria que enriquece el panorama narrativo de Colombia y amplía la perspectiva de novelas históricas que tienen como escenario a Cartagena. Estamos ante un autor que redescubre y recrea los intersticios de la historia, logrando dar voz a personajes históricos en diálogo con personajes de ficción para narrar el más trágico de los episodios vividos en la ciudad: la esclavización de africanos durante más de tres siglos. Al empezar, le dije a Marco T. Robayo que la sola historia de Paula de Eguiluz, Gonzalo de Ulloa y la de las mujeres que integran esta novela son de por sí ficciones de una realidad fascinante y documentada.

¿En qué momento se interesa por investigar la historia de Cartagena del siglo XVIII bajo la esclavitud?

-Ningún otro siglo en la época virreinal tuvo tanta vistosidad colonial como el XVIII. El desarrollo arquitectónico y la desigualdad de la riqueza entre los cartageneros, documentados en el empadronamiento realizado en 1777, constituyen un material único que testifica con riqueza de detalles el ámbito social en la ciudad. Estos elementos resultan no solo interesantes, sino también atractivos a la hora de investigar sobre nuestro pasado y aportan un gran conocimiento para entender la historia. Ese fue uno de los motivos que me llevó a indagar sobre este período trascendental de la colonia en donde la esclavitud fue uno de sus protagonistas.

¿Qué imágenes documentales, libros y autores estimularon la escritura de esta novela histórica?

-El censo de la época y la compilación que hicieron de su visita a Cartagena los viajeros Antonio de Ulloa y Jorge Juan Sanacilia en 1735 fueron algunos de los documentos que sirvieron como referencia para hilar esta historia de la época colonial. Por otro lado, me apoyé en los compendios que sobre la época tienen el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y el Archivo General de la Nación en Bogotá.

¿De qué manera la ficción es una herramienta para explorar e interpretar la historia?

-Al ser una novela histórica, Piel de ébano me dio la posibilidad de utilizar ciertos recursos literarios que permiten llenar los vacíos de la historia con la fantasía y la imaginación. Esto, por supuesto, da un sin fin de alternativas que solo buscan quitar la rigurosidad histórica sin perder su objetividad, haciéndola persuasiva y emocionante.

¿Cómo delineó los personajes y recreó las voces de los esclavizados y los esclavistas?

-Para investigar y desarrollar la novela, trabajé con una historiadora cartagenera especializada en gestión del patrimonio y con un filólogo y costumbrista colombiano radicado en Miami. Además de la historia, me interesaba que la novela no cayera en anacronismos y que se soportara a lo largo de su desarrollo, manteniendo la idiosincrasia de la época. Para ello fue necesario crear el perfil psicológico de los personajes con sus arcos y vincularlos a la obra con un rol definido. La apuesta inicial era encontrar un ritmo que no ralentizara la narración por sus diálogos y creo que se logró al individualizarlos de manera dinámica.