Marilis González y el arte de emprender con talentos

“Soy una ciudadana migrante que decidió no comenzar de cero, sino comenzar de nuevo una nueva vida. No todas las circunstancias son esas que te programas cuando decides migrar, pero definidamente te hacen crecer como persona y ser más agradecido aún”, afirma.

Marilis decidió crear Emprende Talento, una oportunidad de salir adelante en medio de la pandemia y una forma de ayudar a otros venezolanos.

Esa gota que rebasó la copa tuvo que ver con su trabajo en un programa de radio, televisión y sus posturas políticas. “Recibí unas amenazas en contra de mi familia, porque yo estaba siendo una voz sonante sobre lo que estaba pasando en la región: no había agua, no había comida, no había los servicios de los que una sociedad debe gozar por derecho propio. Ya cuando la amenaza se hizo casi que de manera formal, fue que decidí irme. La amenaza me llegó algo así como un martes y yo el viernes ya estaba en Barranquilla”, narra. (Lea también: Cierre temporal a casa-hostal donde vivían 65 venezolanos en aglomeración)