Martín Madera, el artista que resucitó

Plegaria inicial...

Lo primero que escribí, cuando estuve cuatro días en el hospital sin entubación, fue para pedirle a Dios, a Jesús de Nazaret, que siempre he sido un admirador y ferviente seguidor de su doctrina del amor. Entonces escribí poco antes de entrar a cuidados intensivos: “Jesús salvador, ¡inspírame! ¡Jesús salvador, siempre conmigo!”. Eran muchas imágenes las que revoloteaban cerca a mí en ese proceso de entrar al hospital. Siempre me sentí acompañado de personas a las que yo había colaborado, pero no solo personas, sino también imágenes como salidas de un sueño, santos y ángeles que me protegían. Fíjate que yo soñaba con la Virgen del Carmen, soñaba que era mariano acompañado de una multitud de gente que estaba rezando por mí y eso estaba ocurriendo en verdad fuera de la sala donde yo estaba entubado. Sorprendente. No veía a Jesús en medio de ese ambiente de sueño, pero lo sentía muy cerca y tenía la certeza de que las figuras que hablaban le decían: “Él es de Jesús”, y esas voces se me repetían, “Él es muy cristiano”, era una protección divina. En esas voces estaban los familiares que tenían un gran temor, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, amigos.

A veces soñaba cosas terribles que me asustaban, era algo extraño, soñaba al revés y soñaba como si no me quisieran, definitivamente el demonio hace sus labores, pero era todo lo contrario, era demasiada gente queriéndome. Eso me asustaba tanto que salí con los nervios destrozados. Imagínate, sintiéndome solitario en ese estado en algunos momentos, tuve un ángel protector que no me permitió sentirme solo, fue mi esposa, ella se puso al frente de todo. Cuando se solicitó la sangre había tanta gente deseando enviarme la suya para que no sucumbiera. Mucha gente orando, Jesús y la virgen conmigo. Y lo que prevalecía en medio de las tinieblas del entubamiento, fue que era un protegido. Estuve 43 días hospitalizado. De esos, 29 en cuidados intensivos y 4 en cuidados intermedios.