Más que una quemadura: lo que le pasará a tu hijo al manipular pólvora

Ojalá existiera una palabra para describirlo. Una tan diciente como para encerrar el vacío de saber a tu hija intoxicada porque, en su inocencia infinita, se comió unos totes -los populares 'traqui traqui'- que tú mismo le compraste. Muerta, porque la pólvora no solo puede quemar, lacerar, amputar, enceguecer y ensordecer, sino envenenar. Ojalá la anterior fuese una ficción cualquiera, pero no: se trata un hecho real que sucedió en nuestra Cartagena el 5 de diciembre del 2020. Ojalá entendiéramos de una vez por todas que al comprar pólvora le abrimos la puerta a la mala hora.

"Detrás de un niño quemado siempre hay un adulto irresponsable. Detrás de la quemadura de un niño hay un papá irresponsable que compró pólvora, que se puso a beber y a manipular la pólvora. Un papá irresponsable que no cuidó a su niño en el momento en que tiró un tote y este no prendió, y el niño salió corriendo tras ese tote a llevárselo a su papá y resulta que le estalló en la mano. No tuvo la precaución de tener al niño alejado de su irresponsable condición. Siempre detrás de un niño hay un adulto irresponsable que tomó una decisión equivocada de pretender divertirse con un artefacto que ya está más que demostrado que no causa sino daño y dolor", dice un Bermont enérgico.

Para toda la vida

Carlos Román Herazo, cirujano plástico reconstructivo y estético y cirujano plástico del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño, que integra la red de prestadores de Coosalud EPS, explica que el tipo de lesión más frecuente por pólvora pirotécnica en niños es la quemadura producida por la llama o chispa, y la parte del cuerpo que más frecuentemente se afecta es la mano. “También son frecuentes las lesiones en el rostro y los ojos. Esto es muy desafortunado, porque se puede perder la función visual en forma parcial o total, así como perder los dedos o la mano completa, afectándose su función y la calidad de vida del niño”, agrega el doctor Román.

Y es que las lesiones por pólvora pueden dejar marcas que duran de por vida y afectan lo estético, lo funcional y lo psicológico.