Masacre de El Salado: 21 años después, un sepelio digno para Marcos Caro

A todos los reunieron en un solo lugar e iban señalando a quien se llevaban para la cancha de fútbol o la iglesia del pueblo. “Nos separaron, a las mujeres y niños de un lado, y a los hombres de otro. Nos sentaron e iban contando, y al que le tocaba un número se lo llevaban”, relata Elena.

Marcos José fue uno de los señalados. Tenía 23 años. “Marcos era un campesino que todos los días empuñaba su machete para ganarse la vida”, precisa Elena.

Marcos era muy nervioso y ser intimidado con una arma grande y poderosa hizo que se le quebraran las piernas. No podía levantarse. El paramilitar se ensañó con él y le disparó a la cabeza. El joven campesino metió la mano implorando piedad.

Marcos cayó en mitad del predio y allí fue rematado delante de sus padres y hermanos. Le dieron varios balazos en el abdomen. “¡Desgraciado, por qué mataste a mi hijo! No tenías que hacer eso, él no era guerrillero”, gritó su mamá. El paramilitar le respondió. “Nos gritó varias veces que no teníamos derecho de llorar, que todo esto era buscado y no podíamos llorar”, relata Elena.