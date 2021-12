Mauro Castillo nos contó cuál es su ‘encanto’

¿Cómo me vas a preguntar frente a cámaras que cuál es mi encanto?”, suelta una carcajada que simultáneamente asoma algo de timidez. “Mi encanto, no sé (risas)... Me hiciste sonrojar”. Seca con una impecable toalla blanca el sudor que corre por su rostro y se dispone a hablar frente a cámaras. Habían pasado pocos minutos de su presentación en el marco del Festival Mundial de Salsa que se realizó en Cali y del escenario salió como todo un apetecido artista internacional: escoltado por la seguridad del evento y por los fanáticos que a esa hora se peleaban por una selfie al lado del caleño que con orgullo los representó participando en ‘Encanto’, producción de Disney estrenada hace varias semanas. Mire aquí una infografía interactiva: Encanto: todo lo que debes saber de la película