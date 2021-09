Mayi, la bebé que volvió a la vida gracias a un marcapasos

La operación de implante de marcapasos duró casi tres horas. Nathaly esperaba fuera del quirófano rogando que su bebé, de 18 días, soportara el procedimiento y volviera a sus brazos. Luego de unos días de UCI, se le dio de alta a la pequeña y hoy, tras un mes de la cirugía, Mayi Jaslyn está junto a su familia en la finca, con su corazón latiendo de 110 a 140 veces por minuto y llevando a todo su cuerpo la sangre necesaria para que crezca de forma sana y normal. Esta operación, que aunque común para muchos cirujanos no deja de parecer milagrosa, se hizo en el Hospital Santa Clara de Bogotá.

**

Nathaly Rodríguez agradece a Dios. Ella es la mamá de Mayi.

“Temía pero le pedía mucho a Dios que no me mandara con los brazos vacíos para mi casa. Dios es poderoso y unas horas después llegó el médico y me dijo: ‘Todo salió bien’. Sentí un descanso, di gracias a Dios y bueno, acá la tengo”.

“Nosotros vivimos en una vereda que se llama Altos Tillavá. Allá vivimos y eso es municipio de Puerto Gaitán. Eso es lejos y vivimos en una finquita. Ahora la bebé está superbién, le quitaron los puntos y todo está sequito. La operación fue desde el pecho hasta el ombligo y todo está bien”.

Mayi tuvo una cita con el especialista en Villaviencio y Nathaly ruega que todo continúe excelente, como hasta ahora. Ellos tienen una vida tranquila, de campo, son personas de bajos recursos a quienes la operación de Mayi se les presentó como un milagro, luego de un examen prenatal que los alertó de un problema en el corazón de la bebita. (Le puede interesar: La difícil carrera al oro del arjonero Jesús Cano)