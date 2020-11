Medardo Hernández: salsa contra la pandemia

Todo lo anterior para aterrizar en la sala de baile de la casa de Medardo Hernández, en donde ahora está siguiendo los senderos rítmicos de las descargas en los pianos vertiginosos de Papo Lucca, Richie Ray, Eddy Palmieri, solo para nombrar tres que revolucionaron la salsa en el mundo. Fue Enrique Muñoz, el entrañable Kike Muñoz, el que me envió el video de Medardo bailando solo en su casa, desafiando desde marzo hasta hoy los vaivenes dramáticos de la pandemia. Kike reconoció la influencia africana de sus abuelos y bisabuelos en aquellos movimientos de la danza de su amigo. De inmediato empecé a conversar con Medardo sobre el impacto de la música en su vida y en su manera de asumir esta encrucijada planetaria para que nos contagiemos, por fin, de algo distinto a los virus mortales, para que nos contagiemos del virus saludable y formidable de la música, de la salsa, en este caso.

No es raro descifrar hoy que toda esa musicalidad de América Latina y el Caribe se juntara en un solo nombre, como si nos refiriéramos a un manjar de nuestras gastronomías: salsa, un nombre de emergencia para las múltiples nostalgias del son montuno, el cha cha chá, el mambo, la charanga, la música guajira, el cancionero jíbaro, los boleros, la vieja trova cubana, la bomba y la plena, entre otros. La conjunción del sabor, que le dio y le sigue dando condimento al manjar sonoro, es una salsa diversa con colores nativos y solares; irrumpió en el mundo desde la década del sesenta y se convirtió en un fenómeno global... Se baila y se interpreta en Japón, China, en los países de Oriente y Occidente y ya no solo por la diáspora latina, sino por europeos que ni siquiera han vivido o conocido nuestras tierras, pero la han reconocido a través de la música.

Lo he visto seguir el sendero embrujado de la música, tal vez los minutos más intensos de la descarga salsera que siguen sonando aún más allá, cuando la última vibración se ha convertido en silencio eterno y cuando la descarga sigue viviendo más allá de haber culminado, he ahí su embrujadora presencia que sedujo a los bailadores y bailadoras de todo el Caribe en escenarios de Cartagena y Barranquilla, como Donde Fidel, La Troja, El Coreano, Donde Pico, El Platanal de Bartolo, Vueltabajero, El Safari, Quiebracanto, para citar algunos, donde la nostalgia latina encontró fragmentos de luz y sombra para reivindicar la integración social y cultural de la diáspora latina en Estados Unidos, Londres o cualquier rincón del planeta. Una vocación de encuentro e integración que jamás lograron las políticas y los jefes de Estado, pero sí lo logró la salsa, pretendiendo tan solo darle melodía y ritmo a las nostalgias más profundas y los desarraigos más desgarradores bajo la nieve.

Lo he visto bailar poseído por las congas frenéticas de Ray Barretto en ese himno salsero suyo, El negro y Ray , que sigue sonando cada día y cada noche en el Caribe para recordarnos que aún estamos vivos.

Los pasos del danzante

Nací en la Calle Lomba, en Getsemaní, el 21 de septiembre de 1954. Mi padre era Medardo Hernández Herrera, cartagenero, mecánico tornero de profesión; mi madre, Roquelina Baldiris Alzamora, de Calamar, ama de casa, quien después se dedicaría a oficios varios, incluyendo el de vivandera o contrabandista de artículos varios que traía de Panamá, San Andrés, Maicao, Barranquilla. Ella traía electrodomésticos, perfumes, licores, cigarrillos, pelucas, etc. A mis sesenta y seis años, tengo el honor de haber desarrollado por cuatro décadas la profesión de docente, por más de tres décadas la profesión de abogado, he sido dirigente social, miembro de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), miembro de la Junta Directiva del Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), que presidí recientemente. Además de eso me dedico un poco al empresariado, contamos con una empresa familiar que es propietaria del Centro de Eventos Caribe Tropical, con sede en el corregimiento de La Boquilla.