Minca: el encanto de un pueblo increíble

Es un verdadero paraíso enclavado en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Subiendo unos 14 kilómetros, desde la capital del Magdalena, pueden verse increíbles panorámicas, poco a poco va cambiando el ambiente, el aire caluroso se vuelve más fresco y frío a la vez, los destellos del sol se cuelan entre los árboles para dejar llover espléndidas sombras sobre la carretera, mayormente arropada por el verdor de arbustos, a lado y lado. “Si subes más arriba, mucho más arriba, dicen que puedes ver hasta Barranquilla”, dice Juan, el mototaxista que, tras unos 20 minutos, me conduce a nuestro destino: Minca, corregimiento de Santa Marta.

Está a unos 600 metros sobre el nivel del mar, es un pequeño pueblo, sobre estas montañas, de unos 2 mil habitantes, donde pareciera haber más turistas que propios. No hay muchas casas, no a simple vista, pero sí nos hablan de hoteles, fincas de veraneo, lugares donde es imposible no estar conectado permanentemente con la pureza del poder natural que ofrecen estas tierras. Se escucha por doquier el cantar de las aves, muchos extranjeros van ‘armados’ con binoculares para ver la diversidad de especies, especialmente de pájaros, es un lugar predilecto para ello, y allá se encuentra la Reserva Natural de Aves El Dorado.

Por el sonido constante de los insectos, tengo la sensación de estar en la selva. Y así es. Apenas tienes que cerrar los ojos por un momento, e intentar primero disfrutar del silencio, de aquella ausencia de tantos ruidos citadinos. Luego, escápate con el sonido del agua del río golpeando incesante las piedras agrestes, y déjate llevar por los cantos del campo. Entonces, abre los ojos, siente que estás ahí: es real, pero también increíble.