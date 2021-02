La historia del pastor que esperaba resucitar en Cartagena

La no resurrección

“Por falta de fe”

El de José no sería el primer intento de “resucitar” a alguien en nuestra Cartagena.

Seis años más tarde, en el año 2013, una multitud presenciaría en vivo la escena protagonizada por un pastor, reconocido por sus prédicas en las plazas y parques del Centro Histórico de la ciudad, rezando sobre un hombre muerto, en plena carretera del barrio Ceballos.

El hombre había fallecido en un lamentable accidente de tránsito y el cadáver permanecía arropado por una sábana de colores que algún buen samaritano llevó para cubrirlo de las miradas de la multitud.

El pastor cristiano, creyendo en su fe, pidió permiso, cruzó la cinta amarilla y se acercó al cadáver para rezarle, frente a los espectadores y familiares de la víctima, que aún estaban conmocionados por la desgracia. Incluso, llegó a sujetar la mano del muerto y a darle un “soplo de vida”.

Por un momento, el cadáver del hombre tuvo un reflejo en una pierna que reavivó la llama de la esperanza, puso a rezar a más de un presente y a correr despavoridos a varios de los testigos. No fue más que eso, un reflejo.

Después de varios intentos, no hubo vida. Los paramédicos confirmaron que su corazón ya no latía. Finalmente, el pastor, aunque había mencionado que su intención no era que el hombre reviviera, sino consolar a los familiares presentes, luego se contradijo y aseguró que el hombre no ‘resucitó’ por falta de fe de los presentes.