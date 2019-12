Nómadas digitales: se puede trabajar y viajar

Por Betty Zambrano

y Loren García

Especial para El Universal

Cada día más personas se montan en una nueva ola digital que promete romper con las rutinas de trabajo de las oficinas y grandes corporaciones. Con el uso masivo de los dispositivos móviles y portátiles, salir de workcation (trabajo y vacaciones, por sus siglas en inglés) es una práctica que se fortalece cada vez más entre jóvenes y adultos contemporáneos que buscan conocer otras culturas sin necesidad de dejar de facturar.

Para extranjeros como el brasileño Lucas Ribeiro, montarse en la ola es cuestión de coger una mochila, guardar el computador y viajar mientras sigues trabajando en proyectos que no requieren de tu presencia sino del resultado final. Quienes se montan en esta nueva ola son conocidos como nómadas digitales.

Ribeiro lleva tres años siendo un nómada y trabajador digital. Ha viajado a países como Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Colombia mientras labora como diseñador gráfico, publicista y fotógrafo. Para el brasileño, la clave de tomarse la vida de esta forma está en la autodisciplina, pues, afirma que debes saber organizar tu tiempo para cumplir con las obligaciones laborales, hacer nuevos amigos y conocer la cultura del lugar que visitas.

Para Ribeiro, salir de las cuatro paredes de la oficina no es factor para el bajo rendimiento en su trabajo, sino que, por el contrario, se siente libre y su productividad laboral es mucho más alta. En Colombia, el brasileño planea viajar a Santa Marta y luego a Medellín.

Se dice que se está en workcation cuando la empresa envía a sus colaboradores a otras ciudades o países para asistir a conferencias, seminarios, congresos, o cualquier actividad relacionada con el trabajo y les paga todo. Algunas asociaciones, incluso, organizan campamentos de workcation con el fin de mejorar la actitud de sus trabajadores y las dinámicas de trabajo en equipo.

A pesar de eso, en Cartagena son pocos los negocios turísticos y hoteleros que le apuestan a esta nueva ola digital. Selina, por ejemplo, es una cadena de hostales con presencia en La Heroica y en varios países del mundo, donde ofrecen espacios ideados para los nómadas digitales, como los cowork. En Colombia, la cadena está también en Bogotá y Medellín. Sebastián Cantor es el asesor de marketing de Selina. Explica que al hotel llegan huéspedes que todo el año viajan y trabajan, y que en muchos casos cargan su oficina en un computador y terminan laborando en la zona de cowork, que es utilizada generalmente por extranjeros y trabajadores locales independientes que buscan un lugar más agradable y cómodo para recibir a sus clientes.

“El workcation y el cowork, además de hacer que trabajar y viajar no sea un problema, facilitan nuevas conexiones laborales y generan nuevos clientes a las empresas o personas independientes. Son escenarios para trabajar cómodamente y disfrutar de los espacios de descanso”, asegura Cantor.

La directora ejecutiva de la Asociación Hotelera de Colombia (Asotelca) Carolina Olarte, menciona que desde la organización no se han tomado medidas para implementar la tendencia de workcation en los hoteles de la ciudad, y que muchos de los trabajadores lo hacen inconscientemente porque llegan a laborar, pero a la vez se dan la oportunidad de descansar, conocer y disfrutar del destino.

“Esta tendencia se da en otros países y no se ve mucho en Colombia, los extranjeros muchas veces no necesitan una oficina de cowork sino buenas conexiones a internet para poder conectarse a wifi desde sus celulares, computadores, iPad y tablets. Los otros hoteles solo les brindan auditorios, salas de negocios y salas de juntas, pero no espacios de cowork”, comenta Olarte.

Juan Ricardo Hardy, gerente del hotel Cocoliso Isla Resort, en las Islas del Rosario, asegura que lo más importante para estos trabajadores digitales es que tengan buenas conexiones a internet, pues al hotel llegan muchos clientes que se hospedan por meses y largas semanas y no solo invierten su tiempo en playa, piscina, buceo y bebida, sino que trabajan desde sus dispositivos electrónicos a cualquier hora del día.

Lion Machado lleva un año siendo un nómada y trabajador digital, considera que viajar es la mejor inversión que se puede hacer y más cuando se labora al mismo tiempo, porque se rompe con la normatividad de estar en las cuatro paredes y de llevar una vida que solo es oficina, casa y estrés. “Mi sueño siempre a sido viajar, desde niño siempre pensaba en estar viajando. Antes de tomar la decisión de viajar y trabajar, duré dos años y medio trabajando como analista de ventas y llevaba una vida muy estresada, todo era muy frustrante, entonces decidí planificar un año antes mi viaje”, relata.

Machado ha viajado a países como Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador, teniendo como última meta llegar a Australia. Durante sus viajes trabaja como diseñador gráfico y menciona que ser un nómada digital es ser un apasionado por los viajes, por el trabajo, y ser una persona muy positiva.

Lion piensa escribir un libro sobre sus recorridos por el mundo y su estancia en Cartagena. Dice que la productividad en el trabajo es la misma como si estuviera en casa y que el viaje le ha salido económico por los voluntariados que ha realizado en hostales a cambio de hospedaje y alimentación.

La psicóloga organizacional y directora de la fundación Funvivir, Katia Carrasquilla, explica que se puede obtener el mismo rendimiento trabajando en una oficina o en un lugar al aire libre, pues muchos empresarios creen que la productividad se da detrás de un escritorio, lo que muchas veces es frustrante y causa el efecto contrario.

“De ejemplo tenemos el teletrabajo, personas que laboran desde sus casas y son mucho más eficientes que en una oficina y esto va entrelazado con el perfil, si eres soltero(a) es perfecto, pero si tienes hijos, ya debes estar pendiente a otras cosas”, afirma.

Para Carrasquilla las personas no piensan todo el tiempo en trabajar y trabajar, sino que, por el contrario, están pensando en el trabajo que van a hacer luego de terminar con la labor que están realizando en el momento y asegura que eso hace parte del mundo acelerado en el que se vive.

El hotel Previously, desde sus dos cadenas en Palomino y Santa Marta, trabaja con la Fundación One Santuario Natural y sus huéspedes en un proyecto de residencias artísticas. El viajero tiene la opción de trabajar y vivir la experiencia en comunidades como Palomino, San Basilio de Palenque (Bolívar) y la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Fundación promueve el proyecto de residencias en el que ofrecen a profesionales del arte, la música y las letras contar y visibilizar las historias del entorno y sus habitantes. A este programa artístico llegaron a participar el músico de jazz y saxofonista Puertorriqueño David Sánchez, el periodista estadounidense Jon Lee Anderson y la fotógrafa documentalista de Brasil Adriana Zehbrauskas.

El hotel invita a los residentes de cualquier nacionalidad y los apoya con el suministro de tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación y seguro hotelero para que hagan parte del proyecto.

Según datos de la agencia de promoción de inversión Invest in Cartagena y Bolívar, el La Fantástica es el primer destino turístico de Colombia y atractivo para la inversión en hotelería tanto en el ámbito nacional como internacional. Para esta promotora, a la ciudad llegan grandes cadenas hoteleras que encuentran una excelente oportunidad de negocio, lo que ha generado confiabilidad y ha hecho que 14 hoteles tomaran recientemente la decisión de invertir en Cartagena y Bolívar. Los hostales también manifiestan su interés de inversión y cada vez tienen más presencia en la ciudad respondiendo a la demanda del turismo económico que se está consolidando con fuerza en Cartagena. ¿Por qué no aprovechar todo eso para comenzar a pensarnos no solo como receptores de workcationers, sino en que los que sueñan con viajar y trabajar también lo sean?