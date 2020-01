Olga Lucía Jordán, la artista detrás de sus retratos

La suya no es solo la hazaña de ser y de haber sido en más de medio siglo la fotógrafa de los artistas, sino la artista sigilosa y discreta detrás de su propio lente. Ella no retrata rostros ni cuerpos, retrata espíritus y espera que la luz que emana de los seres no sea perturbada por la otra luz que entra por las ventanas.

A Olga Lucía Jordán no se le ha escapado nadie. Ha ido a los rincones más recónditos del país y del mundo a fotografiar a los artistas de Colombia. En más de medio siglo de pasión por la memoria, ha captado a 380 artistas, cuyos retratos cuentan no solo la historia de más de cien años de arte nacional, sino el instante en distintos tiempos en que ese mismo artista, aun con las pocas hebras que le deja la embestida del tiempo, es reconocible por su alma y su temperamento, gracias al retrato de Olga Lucía.

Retratar a Obregón

Alejandro Obregón no quería que lo fotografiaran. Consuelo Mendoza encomendó la tarea a Olga Lucía Jordan para la portada de Diners, pero cuando ya el tiquete aéreo estaba comprado para Cartagena, y cuando todo parecía fluir, el artista le dijo a la fotógrafa que se iría de viaje. Olga Lucía tocó el timbre y Sebastiana, la muchacha que trabajaba en el servicio doméstico, le abrió. En el portón, Obregón le dijo: “No me gustan las fotos”. Se sentaron, tomaron un café, Obregón la invitó a almorzar, y al final dijo: “Quedas en tu casa. Voy a hacer la siesta”. “¡Ay, maestro!”, dijo en un suspiro Olga Lucía ilusionada en fotografiar a Obregón en su estudio y muy cerca a esa ventana descrita por García Márquez, en cuyos barrotes entraba el Caribe. Pero al mirar las ventanas de la casa vio que estaban cerradas y una de ellas, cruzada por unos maderos clavados.

Luis Caballero, huidizo

Tal vez el más difícil de los 380 artistas que ha retratado fue Luis Caballero cuando llegó a París tras 20 artistas colombianos.

“Caballero, neurótico, provocador, con una acidez, fue evasivo y se negó a responder innumerables llamadas, hasta que un día respondió y me citó a las 6 de la tarde en su estudio. Llegué cinco minutos después y me regañó. Le expliqué que vivía lejos, y me dijo: ‘Qué pena, ¡ese no es problema mío! ¡Soy marica, pero no loca!’.

“Me preguntó a quiénes más estaba fotografiando y al mirar la lista hizo un gesto, preguntó quién financiaba el libro y quiénes faltaban. Dijo que algunos de los que aparecían allí pintaban con los pies. Y que, al ver la lista, sobraban artistas. Me dijo: ‘Si te llevas los seis gatos que tengo, me dejo fotografiar. Fue el que menos me colaboró. Pero, al ver sus fotos, me dijo: ‘¡Me gustan!’. Un día me regaló un dibujo, un monotipo de 70 x 90 dedicado”.