Pablo Amster: la música de los números

Traigo para esta conversación, la obra poética de Borges, y me sorprende el paralelo que él creó en su libro, con el poema “Borges y yo”: “Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página”.

Se sorprende Pablo Amster cuando le pregunto si no ha pensado en escribir ficciones, narraciones breves, pero estoy ante un científico que además considera la ficción como un asunto matemático. Pablo toca la guitarra e interpreta tangos, y también los confronta con los números. Sus amigos y familiares se sintieron extrañados y un tanto defraudados cuando decidió estudiar matemáticas. Se graduó como doctor en Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, en donde ha sido profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

El matemático Joseph Sauveur (1653-1716), introdujo el concepto de Acústica, y sostuvo que “el principio generador de la escala ya no es matemático sino puramente sonoro: la teoría musical comenzó así a separarse así de su lugar tradicional”, precisa Pablo Amster.

La escala imperfecta de Pitágoras, sustentada en los números y no en la acústica, fue replanteada por Aristógeno de Tarento (siglo IV antes de Cristo), discípulo de Aristóteles, quien privilegió lo auditivo a las razones matemáticas. Los logaritmos fueron aplicados a la teoría musical por Newton a fines el siglo XVII.

Pitágoras descubrió las leyes de los intervalos musicales, hasta concluir que esas mismas leyes regían el cosmos, la armonía del cuerpo era similar al del cosmos. Y Platón completaría la visión de música y cosmos, como hermanos. Euclides diría que el uno no era un número sino “una medida de cierta multiplicidad, y número, pluralidad medida y pluralidad de medidas”.

El número de Dios

Sin duda, el concepto de Albert Einstein de que “Dios no juega a los dados con el universo”, abrió un camino a los científicos en el siglo XX y siglo XXI, para volver otra vez, a los números, a la cábala, volver a la filosofía Occidental y Oriental, a los libros sagrados de las distintas religiones que tienen un criterio profundo sobre la espiritualidad vinculada a las matemáticas y a las distintas disciplinas de la ciencia y el pensamiento.

Le sugiero que me hable de Dios y las matemáticas, pero me dice que podríamos hablar horas y horas sobre esta relación, a propósito de la armonía celeste y la música de las esferas, que ha sido el espíritu de la edición del Cartagena Festival Internacional de Música, en el que ha sido invitado. Y es la primera vez que viene a Cartagena, pero ya había visitado otras ciudades del país.

Pasión de los números

Pablo dice que sus libros buscan sensibilizar lectores para que descubran el placer de las matemáticas, que él considera una de las bellas artes. Hay en la matemática como en la música, un criterio de libertad. Y sobre el azar que tiene su propia lógica en la vida como en el arte.

En su libro sobre las matemáticas y la toma de decisiones, plantea la doble posibilidad de crear una forma de pensamiento para comprender el mundo, a partir de la formulación de problemas y el camino para resolverlos. Para él es tan revelador, formularlos, para tomar decisiones. Le confieso que fui un perdedor en la materia de matemáticas en casi todo el bachillerato, y no me justifico al creer que aquellos profesores tan herméticos y complicados, sin sentido del humor, tampoco me mostraron el lado apasionante de los números. Él está de acuerdo que las matemáticas fueron enseñadas como algo muy distante y difícil, alejado de la vida y del arte, y él encuentra cada vez más conexiones entre matemáticas, entre ciencia e imaginación y creatividad artística.