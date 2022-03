Paco de Onís cruzó el mar tras la música del Caribe

Paco de Onís.

¿En qué momento explotó la idea del Festival de Música del Caribe, que celebra 40 años en este 2022, y cuáles fueron sus antecedentes?

Yo vivía a la vuelta del Teatro Heredia en la Calle de la Factoría, y a unos pasos de la Plaza de la Serrezuela, la antigua plaza de toros de Cartagena que pertenecía a Jaime Vélez. En mi mente estaban rondando ideas de cómo revivir esos sitios que estaban abandonados para poder montar eventos musicales. Eso combinado con mi fascinación con los sones de los picós, mi experiencia en años previos con festivales de música como Woodstock, y la inmersión musical que recibí durante mi adolescencia en Brasil, más las noches de tertulias musicales en “Paco’s”, sentí que el terreno estaba fértil para crear un gran festival de música que juntara a la diáspora Caribe en una ciudad como Cartagena que tenía las condiciones ideales para hacerlo. Sería una celebración de la cultura Caribe con su sancocho de raíces africanas, indígenas y europeas, para unir toda la cuenca del Caribe a través del lenguaje de la música. Se me ocurrió la idea de crear el Festival de Música del Caribe estando en mi hamaca una tarde de enero de 1981, mientras leía un artículo sobre el Festival de Música de Spoleto en Italia. Me impresionó cómo un evento cultural de esa magnitud puede alzar el perfil cultural de un pueblo. Quise hacer lo mismo para celebrar la gran música de Colombia y todo el Caribe. Le conté la idea a mi amigo Camilo Pombo, musicólogo y DJ con quien había disfrutado de muchas sesiones musicales en su casa en Bogotá con su fabulosa colección de discos de música caribeña. Él se sumó de una y comenzamos a hacer contactos con empresas e instituciones nacionales que se convertirían en aliados. Una de las primeras citas que conseguimos fue con la directora de Colcultura en Bogotá (ahora el Ministerio de Cultura) para pedirles apoyo financiero y logístico. Me parecía el lugar indicado para comenzar la búsqueda de apoyos. Pero cuando le conté la idea del Festival de Música del Caribe a la directora ella me miró y me dijo “Paco, esa música no es cultura, es folclor. Cultura es ópera, orquestas sinfónicas, ballet. Nosotros no podemos apoyar ese proyecto.” Su respuesta elitista me indignó y solo me dio más impulso para realizar el festival ¡contra viento y marea! Cuando le llevé la idea a los amigos de las tertulias musicales en “Paco´s” todos coincidimos en que era una idea que merecía buscarle la manera de volverla realidad y nos pusimos manos a la obra. Sentimos que iba ser un esfuerzo enorme conseguir los fondos para semejante evento, y como el Mono Escobar era abogado, le pedimos que nos creara una corporación sin ánimo de lucro para darle personería jurídica y formalidad al Festival, y pusimos al Mono de presidente de la corporación.