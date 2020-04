Parto en confinamiento: la vida sigue

Hora de cuarentena

Justo el día que Cartagena, como otras ciudades del planeta, comenzaba a confinarse, el 17 de marzo, Mateo Alejandro estaba por llegar al mundo. “Ya teníamos todo listo. Llamamos a la ambulancia y menos mal la AMI llegó enseguida, yo vivo en un tercer piso —cuenta Luisa—, me tocó bajar las escaleras con contracciones, ya te imaginarás, como una araña, y de ahí para la Clínica Santa Cruz de Bocagrande”.

Mientras afuera Cartagena se detenía como un tren tras un frenón intempestivo, de esos que toman a sus pasajeros por sorpresa, adentro de la clínica sucedían milagros. Junto a Luisa, había otras mujeres en proceso de parto. La vida, que en otras latitudes sufre muchas bajas, aquí seguía, latía fuerte, pertinente y necesariamente. “Llegué a la clínica a la dos de la tarde con ambulancia y todo, estilo película”, narra Luisa. Ya una hora después su cuerpo estaba listo, sucedería. “Las enfermeras estaban locas porque tenían que irse antes de las seis de la tarde. Tuvieron que llamar a las enfermeras que entraban en el turno de la noche para que entraran a las cinco y mientras esas mujeres llegaban otras se quedaron atrapadas en el hospital”, recuerda. Atrapadas por el toque de queda, que ese día comenzaba a las 6 p. m. Unos querían irse pronto, otros llegar rápido. Luisa solo quería tener a su bebé en los brazos.

Luisa España tiene 26 años, es periodista, corresponsal de RCN Radio en Cartagena, así que puede estar y está muy bien informada de todo lo que pasa. Y si a usted, que está en casa, le preocupa mucho lo que lee y ve en las noticias sobre el coronavirus, créame que los periodistas no somos inmortales ni inmunes a toda aquella preocupación que puede generar una pandemia, por el contrario, la vivimos a la enésima potencia. Así que Luisa, ni estando embarazada, escapaba de ello. “Yo estaba programada para cesárea, pero al final fue parto natural. Todo fue súper diferente pero, bueno, no me arrepiento de la recuperación”, señala.

El agite, el corre corre normal de una maternidad se mezclaba extrañamente con aquel sentimiento de incertidumbre vivido por todos en el mundo. A su esposo le dio tanto nervio verla adolorida que se salió de la clínica por un momento. “Él no sabía qué hacer”, dice ella y ríe.

Pronto llegó la hora: el reloj marcó la 4:45 de la tarde. Las entrañas de Luisa descansaron de un corto pero bien llevado trabajo de parto, y el llanto resonó en una de las salas de la clínica, esos pequeños ojitos vieron por primera vez la luz, el bebé, esa criatura, Mateo Alejandro, llegaba al mundo. ¡Y a qué mundo!

“Todo iba muy bien, pero en el parto no estuvo el pediatra, como debía, no fue a la clínica porque no le iba a coger el toque de queda (...)”, recuerda la ahora madre de un recién nacido sano y salvo. “Mi esposo no se pudo quedar conmigo en la clínica, se tuvo que ir antes de que lo cogiera el toque de queda. Lo vio (al bebé), se hizo la foto y se tuvo que ir. El ginecólogo se fue apenas parí. Él (Mateo) tenía que nacer ese día y a esa hora. Si me hubiera demorado más, prácticamente me hubiera tocado parir sola”.

Un tanto diferente...

“Me pasaron hasta las 11 de la noche a la habitación, porque por eso, no estaba todo el personal, mientras tanto me tuvieron en un pasillo. ¡Eso sí!, para qué, tenían todas las medidas de seguridad en la clínica, la limpieza, el gel antibacterial... Al niño me lo trataron súper bien, al día siguiente nos dieron de alta corriendo, como que: ‘Ya, váyanse antes de que les toque el toque de queda’, pero no me dieron los exámenes de tiroides del niño y es la hora y todavía no me han dado”. También por el toque de queda, en la clínica no había el servicio habitual de notaría domiciliaria para el registro civil. “Por eso es que a mí, ocho días después, con todo eso que estaba pasando, me tocó salir con el bebé arropado, llevarlo a la primera cita de control, éramos los únicos en la IPS porque ahora todo lo están haciendo por teléfono o virtual, y a la Notaría Primera, que era la que tenía turno, porque a pesar de que estamos en esta situación, en la EPS no me le programaban las otras citas si no tenía registro civil, nos tocó ponernos como unos astronautas para registrarlo”, relata Luisa, muy orgullosa ahora.

Por primera vez

“Como papás primerizos, a mi esposo y a mí nos ha tocado solitos, cuando le vemos algo raro al niño buscamos en Google y en YouTube, cosas así que uno no se explica. No hemos podido tener ese acompañamiento de las tías o de las abuelas. Nuestra nana nos ayuda todos los días, pero ella llega y de una vez se baña, se limpia y hasta que no esté mejor dicho, certificada por el Icontec, no puede ayudarnos. Uno, como mamá, ya sentimentalmente hablando, hasta cerca de la ventana le da miedo ponerlo o asomarlo y, por ejemplo, si él tose... Me he estresado el triple por lo mismo (por ser periodista). Cuando ha salido mi esposo a la calle le digo como que: tienes que bañarte hasta con Axión, ya después es que dejo que pueda medio acercarse a mí, no al bebé...”.

Y los videos, las fotos y las video llamadas “han sido la salvación”, menciona, para que el resto de la familia y los amigos conozcan al pequeño Mateo. Incluso aquella tía-abuela que vive en Bogotá y que se quedó con los pasajes comprados para el 27 de marzo, porque quería estar en primera fila para verlo. “Las visitas serán después de los tres meses. Mis amigos me dicen que van a conocer a Mateo cuando ya gatee y yo creo que sí. (...) De verdad ahora lo veo y parece mentira (...) Uno como mamá siempre está como temerosa, y más una mamá primeriza y en tiempos de coronavirus, esa será una historia para contarle cuando crezca”.

***

En estos días tan raros por los que atraviesa el mundo, en los que conscientemente o no tememos más que siempre a la muerte, es importante recordar a la vida en todas sus formas. Aquello cotidiano que ya no lo es tanto o que ahora es un tanto diferente. Como ese acto milagroso y valiente del que solo son capaces las mujeres: parir. En tiempos tan complejos , donde los hospitales son campos de batalla contra el enemigo más temido de las últimas décadas, cuyo nombre ha sido el más repetido de los últimos meses en todos los idiomas, en todo el planeta: el coronavirus.

¿Y si a ti, mamá, te tocara dar a luz a un bebé en medio de esta crisis? ¿Y si a ti, papá, te tocara recibir a tu hijo por estos días? Son los niños que nacen todos los días nuestra esperanza. Lo importante es que, pese a todos los pesares del mundo, la vida sigue.