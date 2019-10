Su historia y su proyecto

Karen tenía 18 años cuando, a pesar de todo el empeño que puso porque su diagnóstico fuera negativo, un rotundo sí la dejó llorando por dos horas en la playa. Aquella especialista le había confirmado lo que muchos otros ya le habían dicho.

“A los dos años dejó de hablar, caminaba de punticas y cuando se emocionaba juntaba las manos imitando a una palomita. En esa época desconocía totalmente lo que era el autismo. Me cuestioné, me afecté y hasta me deprimí, pero en ese momento no sabía cuál era el propósito de Dios para mi hijo y para mí”, manifiesta Karen.

Pasaron años en los que investigó más allá de lo que podía imaginar y se asesoró de especialistas. Decidieron que Andrés asistiera a un colegio de educación normal, no especializado, pues a través de la imitación este desarrollaría mejor sus capacidades. A pocas cuadras de su casa, en el barrio Bruselas, estudia Pipe, con niños y profesores ‘normales’.

“En el Instituto Cristocéntrico del Caribe -dice Pipe-, allí estudio y ahí me gusta estar, porque no me juzgan y me hacen sentir feliz”.

Para la madre de Pipe, “lo más importante de este tipo de enfermedades es llegar a las personas con amor, porque muchas veces no sabemos cómo manejar las cosas por desconocimiento, por eso somos voceros del autismo, nosotros damos a conocer de qué trata y que ellos son personas especiales pero que igualmente deben tratarse con respeto y sobre todo como seres humanos pensantes, actuantes y que sienten”, comenta la mujer.