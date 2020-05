Una entre mil historias de la cuarentena en Guayaquil

El mundo afuera ardía. En las calles había fuego y bocanadas de estupor provocado solo por un halo calamitoso de muerte, tan tenue y oscuro. Y el teléfono, esa única línea tan fría e inerte donde las voces viven, ese teléfono celular sonó dentro de la casa como tantas veces en los últimos días. Esta vez no habría buenas noticias: “Aló, Antonio. Lo siento. Tu hermano ha muerto”. Un muerto más en aquella gran ciudad. ¿Qué pasaría?

***

La muerte. Tememos tanto a la muerte que ese mismo temor vive robándonos un poco de nuestras vidas. ¿Qué mató al hermano de Antonio Humberto López Zambrano? ¿Acaso sería una serie de eventos desafortunados? ¿Una cadena de hechos fortuitos que parecían tan lejanos, pero que realmente le susurraban mortalmente al oído? ¿El mismo destino? Hay muchas dudas, nada certero, solo presunciones.

Tan solo 20 días antes de su muerte, Antonio había visto a su hermano. Lo fue a visitar. Sería esa la última vez que se verían. “Yo le pedía que se calmara porque le iba a pasar algo grave, pero no lo pudimos calmar, porque hablé con otros hermanos y tampoco pudieron hacerlo”, confiesa. ¿A qué le tenía tanto miedo el hermano de Antonio? ¿Por qué entró en pánico?

“A lo mejor yo soy uno de los más tranquilos a pesar de mi edad, como le dije, yo tengo 77 años, pero he leído mucho, es mi hobbie. Antes de que el Gobierno decretara la cuarentena aquí, en Guayaquil, me despedí de mis hijas y les dije: ‘Bueno, creo que no nos vamos a ver, quién sabe por cuánto tiempo. Me voy a mi casa’, y me recluí, 4 o 5 días antes de que decretaran la cuarentena. Llevo más de 40 días encerrado y solo salgo cada 8 días a una tienda a 20 metros, cuando necesito algo. Vivo solo”, confiesa Antonio.

Los días posteriores aquella última vez que vio a su hermano, Antonio continuó llamándolo cada mañana o cada tarde desde el encierro de su casa.

“Mi hermano no tenía dolor de cabeza, ni nada, yo hablaba todos los días con él, le decía que estuviera tranquilo pero no me hizo caso y andaba exageradamente alterado”, cuenta. Fueron 20 días de comunicaciones. “Los últimos tres días ya no me pasó al teléfono. Decía que me llamaba después...”, relata Antonio. Nunca habría un después. (También: puede interesar: Sigue la crisis de los cadáveres en Guayaquil pese a esfuerzos de autoridades).

*

Antonio Humberto López Zambrano nació en Guayaquil, Ecuador, el 30 de abril de 1943, y vive en esa ciudad. “En la Cooperativa Estrella de Belén, manzana 1804, solar 10”, una de las más grandes y pobladas zonas residenciales de aquella metrópoli de 2.600.000 habitantes. “He sido comerciante toda mi vida. Fui emigrante, viví cuatro años en Estados Unidos, fui propietario de una pequeña empresa de visutería y fantasía por 40 años. Yo vivo solo, estos días me estoy desayunando a las 9 o las 10 de la mañana, me pongo a trabajar para las cosas que yo hago, dejé la visutería. A mí me gustan los inventos y me estoy dedicando ahora mismo es a un horno para cocinar súper diferente a lo que hemos usado siempre, se coloca encima de las estufas y de ese tengo la patente de las autoridades de aquí, de Ecuador. Tiene muchos arreglos técnicos diferentes a los que siempre se han usado. También tengo una parrillas en las se pueden hacer infinidades de cosas, ese es otro invento. He tratado de buscar clientes, me he dedicado a probar cosas estos días de encierro. Tengo diez inventos diferentes, y antes de todo esto he vendido ciento y pico de parrillas”.

“Aquí lo que yo percibo es mucho miedo. En realidad, temor a lo que no se ve, porque es una cosa que no se ve. La incertidumbre al tiempo también que dure todo esto. Y a qué pasará después. También hay demasiada incomprensión de lo que es la pandemia”. El temor es algo que vio y escuchó de primera línea, a finales de marzo y comienzos de abril de este 2020, lo veía a través de la televisión, aquello que pasaba a extramuros, fuera de su casa, en las calles de su ciudad el miedo cundía. Los cadáveres no descansaban en paz, había gente muriendo porque algo que parecía ajeno y extraño se había salido de control. Antonio escuchaba todo aquello que sucedía afuera también por las llamadas, varios conocidos suyos murieron. A través de ese teléfono también escucharía el pánico de su hermano: Vicente Antonio López Zambrano. Vicente era un hombre de más de sesenta años, pensionado por el seguro social. Tuvo una cirugía en la cabeza hace algunos años, consecuencia de un asalto del que fue víctima, luego sufrió un accidente que malogró su espalda y lo dejó convaleciente, por tanto fue pensionado. Dos veces había enfrentado y superado a la muerte. Aun así, quizá su mayor temor era morir. ¿Le tenía tanto miedo a morir?