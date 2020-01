Que me dejes de llorar para morir en paz

**

La señora María Guillermina no podía dejar de llorar. Judi le decía: “No lo llores tanto que lo vas a poner a penar”. Pero ella, con el dolor que solo una madre puede conocer, seguía recordándolo, lo imaginaba cada vez más flaco, consumido por las larvas dentro de un cajón. Apretado. “Hombe, si ese día se fue sin tomarse el café”, pensaba.

Ya lo habían hablado, Joselito no quería ir más al monte, y ella no lo iba a obligar. Ella, incluso, iba a ser más feliz teniéndolo todo el día bajo el quiosco de palma, así la gente ya no iba a decir que el desnutrido hijo de la Guille se iba para el monte a verse con el ‘marío’ que tenía. Las guarniciones las estaban pagando mejor, y ya él había aprendido a echar una hamaca. Era cuestión de días para que la tejiera completa, con eso se podían bandear. Y con el tiempo él se iría a vivir a Cartagena, allá buscaba un mejor trabajo y tendría el novio que le diera la gana, si era verdad que no le gustaban las hembras. Porque él nunca se lo dijo, y ella nunca se lo preguntó.

Guillermina tenía la mirada perdida, los pelos enredados y unos cachetes que estaban a punto de desaparecer. En sus años mozos, un médico que llegó al pueblo se enamoró de ella, pero después de su embarazo a él se le fue olvidando lo que era el amor. Y ella no quiso plata, ni una pensión ni nada de eso. La había perjudicado y eso era todo. Ahora solo tenía el recuerdo de Joselito.