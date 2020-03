Que no nos sorprenda el triunfo de las mujeres

“En 2018, 606 millones de mujeres en edad de trabajar declararon que no habían podido hacerlo debido a que tenían a niños o personas de edad avanzada a su cargo. Sin embargo, solo 41 millones de hombres dijeron que no formaban parte de la población activa por el mismo motivo”. Ese es un aparte de otro informe, uno de la Organización de las Naciones Unidas sobre ‘Trabajo y empleo en el sector de la prestación de cuidados para el futuro del trabajo’ en el que se destaca también que “a este ritmo, serán necesarios 210 años para acabar con las diferencias entre ambos sexos en la prestación de cuidados en estos países”.

Desde pequeñas comenzamos a escuchar que somos las principales -a veces las únicas- respondientes del hogar, porque “eso le toca es a la mujer” y nos hemos comido ese cuento más de mil años, ¿pero cuál es la consecuencia? Una sobrepoblación femenina en trabajos informales y precarios y no remunerados en el hogar. ¿Sabían ustedes que en el mundo se dedican 16.400 millones de horas diarias a los cuidados no remunerados, lo cual equivale a 2.000 millones de personas trabajando ocho horas diarias sin recibir remuneración alguna? ¡Y adivinen, las mujeres tienen a su cargo el 76,2% de las horas de este tipo de atención, más del triple que los varones!

***

Todo lo anterior es afuera, ¿pero cómo nos va dentro de la casa o en los espacios privados?

-Según el informe del PNUD, 12 millones de niñas son víctimas de matrimonios forzados, lo que en la mayoría de los casos significa que tienen que dejar sus estudios, quedan embarazadas siendo muy jóvenes y están expuestas a sufrir más complicaciones en el parto.

-Por regiones, las mayores tasas se dan en África, con un 36% de mujeres enlazadas antes de cumplir los 18, y el sur de Asia, con un 29%.

-4 millones están en riesgo de ser sometidas a la mutilación genital femenina anualmente.

-El 70% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo son niñas y mujeres, la mayoría de ellas con fines de explotación sexual.

-Una de cada 20 menores de entre 15 y 19 años, es decir, cerca de 13 millones, había sufrido una violación durante su vida, una de las formas de abuso sexual más violentas que las mujeres y las niñas pueden experimentar.

***

Sinceramente, y aprovecharé el Día Internacional de la Mujer y mi condición de mujer para decirlo, me duelen los ovarios cada vez que veo a alguien sorprenderse porque una mujer ha llegado a asumir un cargo directivo. Me duelen siempre que a alguien se le ocurre llamar para decir Oye, Nosequiencita es mujer y es gerente, deberías entrevistarla porque ajá, es mujer y es gerente.

Obviamente me alegra que las mujeres triunfemos, pero me molesta que veamos esos triunfos como algo extraordinario porque esa actitud me sabe, muy en el fondo, a machismo y me lleva a preguntar: ¿Cuándo dejaremos de sorprendernos, cuándo asumiremos como absolutamente normal que una mujer sea exitosa profesionalmente porque tiene las mismas capacidades que los hombres y merece las mismas oportunidades?

No lo sé. Me temo que no viviré para ver ese día porque todavía la ciencia no ha avanzado tanto como para lograr que un ser humano exista 202 años (o 231, si sumo los 29 que tengo), espero, eso sí, que mis tataranietas -si las tengo- sí contemplen un mundo más igual, uno que haya perdido la capacidad de asombrarse frente al triunfo profesional de las mujeres.