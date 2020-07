¡Querida Mía, eres una promesa divina!

Si me preguntas cómo te imaginaba antes de conocerte, podrías sorprenderte con la respuesta porque nunca tuve expectativas. No pensaba si tendrías los ojos de cierto color, si serías gordita o ‘larga’, solo quería que fueras ‘rosadita’ y procuré alimentarme bien para que así fuera. “¡Bienvenida, Mía!”, escuché en la voz del ginecólogo. El dolor de la cirugía, toda la sangre que veía en los uniformes de los médicos, pasaron a un segundo plano. Lloraste, aquí estabas. “Mi promesa de Dios”... y para mí no importaba nada más. Aún no logro describir qué significó para mí verte por primera vez. Creí que iba desmayarme, pero no, con la voz más fuerte que nunca, grité: “¡Gracias Dios!”. Allí pude tenerte por unos instantes pero me bastaron para sentirte ‘Mía’,, como decidí llamarte porque así lo siento, eres un pedazo de mí.

Él, por el contrario, se volvió un torbellino de emociones. Como pudo, llamó al médico que me atendió durante todo el embarazo, que en menos de un minuto resolvió que era el momento de tu nacimiento. En la ducha, mis lágrimas reflejaron la nostalgia que sentía de no verme más con la enorme barriga. Me asombra la paz con la que viví estos minutos antes de conocerte, mientras que el futuro papá intentaba preparar todo: ropa, elementos de aseo y papeles, que al final no eran los que debíamos llevar a la clínica. Esta es una de las tantas anécdotas que te contaremos entre risas pero en aquel momento pusimos a correr hasta a tu abuela.

El reloj biológico me despertó a las 7:30 de la mañana, tan puntual como siempre. Ese sábado, el sol brillaba particularmente y solo cuando pasaron varios minutos entendí por qué. Apenas pude, puse los pies en el suelo y antes de desayunar, caminé un par de pasos hasta el baño. Cuando cepillaba mis dientes noté que había sangre entre mis piernas, levanté la mirada y frente al espejo me dije: “Llegó la hora”.

“A las mamitas que están como estuve alguna vez, les digo que no pierdan la fe pero no solo deben quedarse con eso sino que a diario no desistan de este sueño que hoy es mi realidad y que con esperanza puede concretarse en la vida de muchas”.

Así fue el proceso de tenerte

Como a todas las parejas recién casadas, nuestros allegados no dudaron en preguntarnos: “Ajá, ¿y el bebé para cuándo?”. Siempre quise ser mamá y mamá de una niña. Con tu papá decidimos “tomarnos ese tiempo para disfrutar nuestro matrimonio” y, de hecho, no planificamos con métodos anticonceptivos pensando que podía quedar embarazada en cualquier momento pero nunca sucedió. Aún me pregunto por qué nunca me alerté, pero fue en el 2013 cuando decidí visitar a mi ginecólogo: quería saber si estaba teniendo algún problema o si quizá solo era el ritmo de vida que llevaba. En esa consulta el médico me dijo que tenía unos miomas, una especie de tumor benigno en el útero, pero que no interferían en un embarazo. Con paciencia esperé, pero nada.

Me preocupé más, regresé donde el ginecólogo y notamos que los miomas habían crecido exponencialmente y quizá por eso no quedaba embarazada. Fue ahí cuando decidí someterme a una cirugía para retirármelos y nada resultaba. El reloj y el calendario seguían su curso y yo no me embarazaba. Volví al médico y, para mi asombro, los miomas habían aparecido nuevamente y mucho más grandes, ¿te puedes imaginar? En el 2015 quise consultar otro médico porque me entraron las dudas después de tres cirugías. Allí conocí a Antonio Fernández y esa vez el mioma tenía que sacarse como una cesárea por su tamaño, ¡Tuve una cesárea sin bebé! Nuevamente las cosas no se daban y creo que fue el límite para empezar a considerar otras opciones.

Llegó el 2016, dije: “No más. Voy al siguiente paso”, y te confieso que no estaba muy convencida de hacerlo por mis creencias religiosas porque siempre he pensado que la vida solo la otorga Dios. Fui hasta Barranquilla, le comenté todo al médico, que desde el 2008 estaba intentando naturalmente ser mamá, y me arriesgué a una mi primera inseminación artificial. Me explicaron que el proceso era sencillo pero me citaron como si fuera una cirugía y, a diferencia de cuando tú llegaste, esta vez estaba muy pero muy asustada pero más que todo confundida con el tema de Dios. Sentí que los médicos estaban haciendo el papel de Dios cuando Él es el único capaz de dar vida, pero también quería agotar todos los recursos para ser mamá.

Me dijeron que máximo entre 24 y 48 horas debía quedar embarazada. Pasaron dos semanas y con cero síntomas me hice la prueba. Tu papá tenía antojos incontrolables de comer pollo y empezamos a ilusionarnos. Buscamos el resultado y ¡sorpresa! Estábamos embarazados. Se nos había cumplido la promesa. Le notificamos por correo electrónico al médico y cuando nos hicimos la ecografía, nos dimos cuenta de que habían dos sacos gestacionales, eran dos personitas las que venían en camino. ¡La emoción fue mayor! Pero todo se desvaneció cuando a los días tuve un sangrado, volvimos a Barranquilla y cuando me hicieron una prueba de la Gonadotropina, una hormona que se eleva sustancialmente durante el embarazo, en mis resultados estaba por el suelo. Ese día tu abuela y yo salimos en absoluto silencio, con una profunda frustración. Entre las indicaciones de los médicos, me dijeron que por el tamaño de los sacos, no sería necesario el legrado. Pensé que con los días las cosas mejorarían pero por el contrario, la carga emocional se hizo más fuerte cuando tu abuelo falleció. Algo que sin duda ninguna esperaba y que se sumaba a varios problemas que tenía. A pesar de esos duros episodios, las ganas de ser mamá se mantenían intactas, por eso me embarqué nuevamente en la aventura de ser mamá e hice una segunda inseminación. A mediados de septiembre lo intentamos esperando que, como ya había existido un positivo, esta vez se daría nuevamente pero no, la prueba salió negativa. Imaginarás que ese 2016 fue un año muy difícil para mí.