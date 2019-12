“Quiero vender mi riñón” y más mensajes insólitos a El Universal en 2019

“Estoy interesado en ser actor porno, soy de Barranquilla y estoy dispuesto a darlo todo. Les envío fotos y videos”.*

Enviado a El Universal WhatsApp este 2019.

Sí, el periodismo como profesión nos acerca a la comunidad de las formas más diversas y El Universal, además de informar, es una especie de centro de atención, peticiones, quejas y recursos. Debemos decir que ni un solo día en nuestro trabajo es aburrido o mecánico y eso se lo debemos a las personas que hacen parte de esta gran cadena.

¿Alguna vez se ha preguntado cómo conseguimos los temas diarios?, bueno pues, nuestros lectores nos ayudan en muchos casos con algunas solicitudes que nos aterrizan a la realidad cartagenera, de tal manera que podamos desarrollar estas noticias. El Universal ha dispuesto su número de WhatsApp (3215255724) y redes sociales para recibir mensajes con todo tipo de alertas, pero hay algunas solicitudes que nos han dejado con la boca abierta.

A continuación, un top de los mensajes más extraños que han llegado a este periódico, y algunas situaciones curiosas:

1. “Mi novio me dejó” (con foto del exnovio incluida)

¿Cómo responderle a una lectora que está dolida porque su pareja cortó la relación? Con responsabilidad, le recomendamos por WhatsApp hablar con su expareja, familiares o que buscara ayuda profesional para superar su pérdida.

2. “Señores Universal, ¿Qué debo hacer si quiero ser actriz porno?”

Señorita, somos un periódico local, ¡no tenemos esa información!

3. “Hola, quiero hablar con el Alcalde, necesito que me pasen el número

de celular”

Señor, lo sentimos, esa información no podemos manejarla de esa forma. El número celular personal de los alcaldes, presidentes y deportistas está dentro de la información que no podemos compartir con terceros.

4. “Buen día, me encuentro interesada en la venta de mi riñón”

Esta petición llegó antes del 24 de diciembre de este año y nos dejó anonadados. Le entregamos el número de la línea gratuita nacional del Instituto Nacional de Salud 01 8000 113 400 para que le dijeran a la mujer que vender un riñón es ilegal en Colombia... ¡y en casi todo el mundo!

5. Lector: Buenas, llamo porque mi papá me quitó las llaves del carro.

Periodista: ¿Y de quién es el carro?

Lector: De él.

Sí. Algunas veces quedamos en medio de disputas familiares.

6. “Señores de El Universal, ¿por qué ganó Manolo Duque y no Quinto Guerra?”.

El 26 de octubre de 2015 esta pregunta quedó sin una respuesta, puesto que no podemos explicar el comportamiento de las masas, ni predecir ningún tipo de elección.

7. “Nos quitaron la luz en la mitad del partido de Colombia, hagan algo”.

Las llamadas y mensajes recurrentes a causa del fluido eléctrico interrumpido por Electricaribe se tomaron las redes de este medio durante lo corrido de 2019.

8. “Se incendió una casa por acá, cubran la noticia. Los llamamos antes que a los bomberos”.

En El Universal recibimos llamadas de urgencia, como esta que nos decía que en Olaya se incendiaba una casa. Al preguntarle si ya habían llamado a los bomberos, dijeron “No, no los hemos llamado, los llamamos a ustedes para que vengan a cubrir el evento”. Obviamente, de inmediato los instamos a llamar a los bomberos porque ese es el conducto regular y debían actuar con rapidez.

9. ¡Auxilio, una niña me pegó un chicle en el pelo!

Esta persona, con acento norteamericano, llamó a este medio a contarnos que iba en una buseta y notó que una niña le miraba mucho el cabello. “Cuando me bajé, tenía un chicle en mi cabello”, nos dijo llorando. No supimos qué decirle.

10. Un saludo al señor José...

Desde El Universal le enviamos un cordial saludo al señor José, que siempre nos pregunta qué noticias vamos a sacar al día siguiente, sabe exactamente quién cubre las fuentes y hasta qué periodista está enfermo. Ah, y se sabe la extensión de cada uno. Es una de las personas que más cariño le tiene a este medio y por eso, aprovechamos esta ocasión para decirle que siempre lo tenemos presente.

11. “Yo no fui el sicario que lo mató”.

A una periodista le entró una llamada muy desconcertante. A su extensión llamó un educado sicario a decir que él no había matado al sujeto que según una entrevistada él había asesinado (la señora fue una de las fuentes en una noticia que se publicó ese día y lo había señalado por su alias). “Mira, mama, a ese muchacho lo mataron en una pelea, a cuchillo, si hubiera sido ‘sicariao’ te digo sí, yo fui, pero no, no fue ‘sicariao’ y no fui yo”, dijo.