Regresar a Bazurto

También Bazurto es el laberinto de la ropa que viene de otras estaciones del mundo los sábados, en gigantescas pacas atravesando Europa hasta el mercado: ropas de la India, Siri Lanka, Canadá, entre otros. Es el reino de la comida, la venta de arroz de marisco y langosta, el sancocho de robalo y sierra frita en zumo de coco, en los antiguos predios de la reina de la cocina Socorro Marimón, a quien le despojaron de su nombre y ahora todas las cocineras quieren llamarse Socorro, pero la única y verdadera ya murió y dejó una estirpe de mujeres cocineras en su familia. Pero, al regresar, no hay rastro de aquel esplendor de Socorro en donde nos comíamos como en un ceremonial a la intemperie, en un taburete y en una mesa larga y desnuda, a veces arropada con grandes hojas de bijao o con aquel mantel de rayas rojas y rosadas, dos bocachicos con agua de panela con yuca, ñame y plátano maduro. Aún sobrevive, gracias al lente de mi querida amiga historiadora francesa Cristina Bellec, aquel instante en que tenía veinte años y devoraba con las manos como un troglodita hasta tres bocachicos, intentando imitar a mi abuelo Ricardo Ulises que iba sacando limpio y desnudo de su boca el espinazo del pescado de su boca. Al pasar por allí tuve nostalgia de todo lo vivido porque en verdad no hay sombra del mercado que yo viví en todo este tiempo.

Me pareció triste y alarmante que para ir a comer haya que cruzar por caminos de aguas nauseabundas en zonas de comida del mercado. Y que, al pie de la venta de pescados en el caño, los vendedores tiren irresponsablemente los desechos tanto de los animales, las agallas del pescado, las vísceras y otras basuras que se acumulan como desechos en los cuerpos de agua. Y que, en ese panorama desolador de mutaciones ambientales y sociales, los pelícanos hayan dejado de ser pelícanos para convertirse en carroñeros y convivan junto a los goleros o gallinazos compartiendo vísceras de cadáveres. Lea también: Plan de choque para salvar a la ciénaga de Las Quinta.

Ese retrato enfermo y externo de Bazurto podría ser un demoledor retrato de la Cartagena que se resignó de manera complaciente y desesperanzada a la ruina y a la decadencia. Todo lo anterior para decir que siempre visito los mercados en cada pueblo donde voy, y me sorprende que el mercado de Lorica sea un ejemplo para el resto de los mercados. Allí da gusto sentarse frente al río Sinú a comer bocachicos. Lo mismo en Montería. No digo lo mismo de Magangué, cuyo puerto podría ser una albarrada recuperada y no un depósito de basuras lanzada al río. Con Bazurto uno no sabe dónde han estado las autoridades de control. La riqueza que han cosechado los campesinos de Bolívar a lo largo de los veranos y los inviernos llega a Bazurto que podría ser algo más que un reino del caos, el rebusque y la sobrevivencia, un lugar sagrado de las cosechas de frutas, tubérculos, verduras y peces. Me siento orgulloso de los sembradores y no justifico que la pobreza sea la única responsable de semejante desperdicio y despelote del mercado público de la ciudad.