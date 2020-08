Relato de un rapto, 10 horas de agonía

***

Atravesamos la casa azul cielo de La Esperanza al despuntar las 3:30 de una tarde de martes. “Es una pensión”, me decían antes por el teléfono. Una pensión de venezolanos, en Cartagena, a 10 mil pesos la noche el cuarto.

“Yo tengo tres años aquí. Mi mamá me tuvo que mandar a Colombia de Venezuela por la situación. Cuando me vine, dormí tres días en Maicao. Un hermano mío me recogería pero me quedó mal y tuve que dormir allá. Luego me recogió en la Terminal en Cartagena”, me explica Alexander con su marcado acento del país petrolero. La razón del viaje, la misma que ha llevado y está llevando a miles de sus compatriotas a escapar, la crisis, la terrible y ya ¿eterna? crisis.

“Yo tengo tres años viviendo en Cartagena -repite- y ella tiene dos años aquí. Yo la mandé a buscar a ella y a mi mamá”. Alexander viste una cachucha blanca que dice Adidas y un buzo blanco de los Chicago Bulls. Señala ahora a quien es su compañera, su amor: Emilianis Carolina. Se conocieron en una fiesta en Coro, la ciudad capital del Estado Falcón -noroccidente de Venezuela- parecida a Cartagena en algunas de sus casas coloniales. “Nos habíamos visto pero nunca habíamos tratado (...)”, mencionan y, tras un cruce de miradas, ríen con picardía.

-Al principio -al llegar a Cartagena-, yo vendía agua y gaseosa en el Centro. Me rebusqué vendiendo agua, por ahí, me ha ido bien... gracias a Dios.

-¿Mejor que allá, en Venezuela?, pregunto.

-No, mejor que allá no, pero sí consigo para la comida y para los bebés.

Alexander tiene 19 años, tenía 16 cuando llegó a Cartagena, y su compañera Emilianis tiene 18. En esta ciudad nació el primer bebé de la pareja de venezolanos, en abril de 2019, hace año y cuatro meses. Fue en la Clínica Maternidad Rafael Calvo. No tenían documentos, llegaron sin controles prenatales directo al parto, como muchas otras mujeres venezolanas que han sido asistidas por los servicios médicos de Cartagena. Afortunadamente, todo salió bien. El chiquillo se pasea ahora entre el cuarto, la sala y el patio de la pensión de venezolanos donde charlamos. En la misma casa, viven la mamá y una hermana del joven venezolano, con una sobrina y otros parientes. La familia creció hace un mes, cuando vino al mundo el segundo bebé de Alexander y Emilianis: una niña que nació en la Clínica General del Caribe, gracias al apoyo que recibe la pareja de una fundación que agremia a ciudadanos del vecino país.

“En tres años aquí, no he conseguido un trabajo estable, lo que he hecho es pedir, porque uno lo que hace es pedir, quiero conseguir un trabajito, una vaina, estoy tratando de buscarlo, pero yo pago diario también, 10 (mil) pesos por este cuartico (...) y hay mucha gente que me humilla porque pido”.

- ¿Y sí te ofrecen un trabajo, qué sabes hacer?

-Yo hago lo que sea, patrón. Lo que sea para sacar a mis niños adelante.