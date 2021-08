Relatos sobre señoras dormidas

La mitología nórdica, entretanto, tiene la a la valquiria Brunilda. La versión más completa de su historia aparece en la Saga de los volsungos (1270), donde ella desobedece al dios Odín. Como castigo, él la obliga a casarse y le clava una espina encantada que la pone a dormir. La ex valquiria queda sola en la cima de un monte, rodeada por un muro de escudos que solo dejará pasar a un hombre que no conozca el miedo. Ese hombre es el héroe Sigurd, quien se casa con ella y tiene la mala suerte de beber una pócima de amor administrada por el señor Gunnar, quien lo entrega en matrimonio a su hermana Gudrun y le pide que le traiga a Brunilda para desposarla él. Bajo los efectos del encantamiento, Sigurd secuestra a Brunilda y la obliga a casarse con Gunnar. Adolorida y furiosa, ella orquesta la muerte de su ex marido, pero su arrepentimiento la lleva a suicidarse, no sin antes pedir que la quemen en la misma pira que al difunto y proferir una serie de oráculos ominosos para Gunnar. (Lea además: La verdad tras la obra y vida de William Shakespeare)

Giros escabrosos

Con el tiempo, a todas esas tribulaciones de telenovela se les añadirán temas como la somnofilia y la violencia sexual. En este grupo están el relato de Troilo y Zellandine, que aparece en el romance medieval francés Perceforest (1528), y el cuento “Sol, Luna y Talía”, que pertenece al Pentamerón (1634) de Gianbattista Basile. Me centraré únicamente en el segundo, porque sirve de antecedente directo de una de las versiones más conocidas de la historia. En resumidas cuentas, unos astrólogos predicen que la hija de un hombre rico, Talía, acabará dormida cuando llegue a la edad adulta y se le clave una astilla de lino. El padre trata de salvarla prohibiendo esa tela en su casa, pero todo es en vano, porque un día Talía invita a una hilandera, curiosa como está por aprender el oficio, e inevitablemente se le clava la astilla. A manera de funeral, su padre la sienta en el trono de una de sus propiedades antiguas y deja la casa cerrada. Sin embargo, un rey que cazaba por ahí acaba encontrando a Talía. Al ver que duerme, la viola y se va. La mujer da a luz a gemelos, Sol y Luna, que son cuidados por dos hadas. Uno de ellos le extrae la astilla del dedo mientras busca de dónde mamar. El rey regresa donde Talía y decide casarse con ella, pero su primera esposa (vuelve y juega...) se entera del asunto y manda a capturar a la bella y a los niños para matarlos, cocinarlos y dárselos a su marido en venganza. El chef se apiada de la familia, la esconde y sirve dos carneros en su lugar. Al final, todo se descubre, y el rey castiga a la reina quemándola en la hoguera. En cuanto a Troilo y Zellandine, baste decir que es una historia idéntica en los detalles truculentos, pero diferente en el hecho de que los protagonistas ya eran novios y de que no hay una primera esposa celosa.