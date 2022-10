Santería: practicante mexicano contó su experiencia ¿brujería o religión?

Joven universitario.

-Más que mitos, son gente que ya se lucra con la religión y eso no está bien, porque engañan a los demás.

¿Te quedaron dudas? Entonces conoce la anécdota de un egresado de la Universidad de Bellas Artes que contó sobre su experiencia cuando fue a la casa de un compañero a terminar un trabajo académico y se encontró con algo que no le agradó.

“Le pedí prestado el baño y cuando abrí la puerta, había un balde lleno de cabezas de gatos y de gallinas con sangre. Obviamente, me asusté y le dije a mi amigo lo que había visto”, contó el joven quien no reveló su nombre.

Ambos jóvenes se alteraron, por lo que su compañero, quien vivía en esa casa, le pidió que no se fuera hasta que llegara su madre... no explicó por qué.

“Él me decía: no debiste abrir esa puerta. Me asusté tanto que llamé a mi mamá y me ordenó que me fuera de ahí, pero me advirtieron que eso era peor. Esperamos a la madre de mi compañero por muchas horas, ella se alarmó cuando le contamos y me preguntó que si creía en Dios, yo le dije que sí. Así que empezó a hacerme unos rezos con unas ramas para bloquear la maldición, además, me dijo que cuando me fuera rezara varias veces el Padre Nuestro por varios días para que eso no me contaminara”, dijo. ¿Ves?, estos rituales también se practican en Cartagena...