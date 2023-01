¿Se perdió el festival de Música? Aquí un abrebocas a la música de cámara

El Festival Internacional de Música de Cartagena ya concluyó. Entre todas las funciones a las que asistí, dos, a mi parecer, dejaron muy claro lo que es la buena interpretación de la música de cámara. La primera fue una sorpresa: el violinista Giora Schmidt (en la fotografía siguiente), reemplazando a Giuseppe Gibboni, interpretó una pieza de Henryk Wieniawski para violín y piano para la función de las 7 PM del 11 de enero. Ignoro el nombre de la pieza y del pianista que lo acompañó, pero basta decir que Schmidt tocó con tanta energía (y moviéndose tanto) que una cerda de su arco se desgajó a mitad de la pieza y ahí quedó bamboleando. El público no escatimó en los merecidos bravos.

El otro evento destacable fue la función de las 4 PM del 8. El Cuarteto Pražák, compuesto actualmente por Jana Vonášková (primer violín), Marie Magdalena Fuxová (segundo violín), Josef Klusoň (viola, único miembro restante del cuarteto original) y Pavel Jonáš Krejčí (violonchelo) interpretaron el Cuarteto de cuerdas No. 1 en Mi menor (subtitulado “De mi vida”) de Bedřich Smetana y luego el Quinteto de piano No. 2 en La mayor de Antonín Dvořák (acompañados aquí por el pianista François Dumont). Menos ostentosos que Schmidt, pero igual de disciplinados, los miembros del cuarteto simplemente hicieron lo que debían hacer: mantener un sonido robusto, evitando chillidos y notas excesivamente quedas; estar atentos los unos de los otros para sincronizar arqueos y mantenerse a la par del piano en ritmo y volumen. Tan firmemente mantuvieron mi atención que me sentí agotado luego de escucharlos durante una hora entera.

Estas excelentes presentaciones son una buena ocasión para aclarar a los lectores en qué consiste la música de cámara y qué la caracteriza, especialmente a aquellos a los que les interesaría la música clásica o ir al festival el año que viene, pero no saben por dónde empezar. Sin más preámbulos, una guía rápida para este género de la música clásica: