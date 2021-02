‘Supercentenarios’: se busca a mayores de 110 años

El hombre vivo más longevo: Emilio Flores Márquez, (8 de agosto de 1908). Vive en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, con 112 años.

¿Cómo contactan a los supercentenarios?, ¿cómo llega a ustedes la información de ellos?

-Vienen de varias fuentes: 1. Nos llegan casos por correo electrónico, tenemos uno habilitado para que cualquier persona que visite el sitio lo vea y nos pueda contactar enviándonos un correo, por si ellos tienen un caso que deseen agregar a la lista (ya sea de una persona conocida o un familiar mayor a 108 años). 2. El mismo equipo de Supercentenarios.net (nosotros) encuentra casos en artículos publicados en internet sobre personas mayores a 108 años, por medio de la información que se publica, nosotros buscamos documentos en línea y contactamos familiares de dicho caso por medio de las redes sociales.

¿Cuál es el principal objetivo del proyecto?

-Rastrear, documentar y enumerar a toda aquella persona centenaria mayor a 108 años de edad que haya vivido en América Latina (y supercentenarios, por supuesto), esto para tener una base de datos de personas que han vivido una longevidad extrema, rastreamos a partir de los 108 años, pero en realidad también hacemos una comparación entre cuántas personas que llegan a 108 años pueden alcanzar los 110 años y convertirse en supercentenarios (los cuales son muchísimos menos casos).

¿Qué papel cumple el Gerontology Research Group en Supercentenarios?

-Cumple el papel que es la organización internacional más reconocida en la verificación de edades en personas supercentenarios, nosotros documentamos y preparamos los casos para que sea un proceso más fácil para el Gerontology Research Group de verificarlos en su lista. Nosotros simplemente adelantamos ese proceso para que las personas más longevas en América Latina sean más fácilmente agregadas. He de mencionar que el GRG también tiene el apoyo del Guinness World Records, que otorga los títulos de la persona, (el hombre y la mujer) vivos más longevos del mundo.

Epílogo

“Desde que cumplí 11 años me di cuenta de que me encantaba la longevidad humana porque le tenía mucho aprecio a mi abuela, quien en ese entonces tenía 75 años -me dice Fabrizio-. Quería saber cuánto era capaz de vivir el ser humano, a mis 15 años descubrí sobre los supercentenarios y entonces descubrí sobre la organización GRG también. Me apasionó el trabajo que ellos hacían y hacen sobre verificar y dar un homenaje en parte a aquellas personas que han vivido ¡110 años!”.