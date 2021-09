Susie Prada, la carrera de éxito de una cartagenera en Miami

Yo miro para atrás y recorro mi camino y digo ¡wao!, esta mujer, que se moría del susto, que no sabía ni hablar inglés cuando atendía a los clientes en un museo, hoy es parte de un equipo como Oko Group”.

Susie Prada.

En el mundo de los congresos Cuando se graduó de la universidad, Susie comenzó a formar parte de una empresa de eventos conocida como Cinco Estrellas, que en Cartagena se encargaba de organizar grandes eventos, conferencias y congresos mundiales. “Entré a trabajar con Beatriz Bechara. Manejaba congresos, convenciones, para mí fue un trabajo muy importante, donde puede ver el mundo, las culturas, hacíamos convenciones para el Banco Mundial, para la OEA, se hacían cumbres mundiales, Beatriz fue mi mentora, siempre recuerdo el primer día, me pidió hacer un Excel, yo que había sido tan sobresaliente en la universidad, no sabía cómo se hacía un Excel, pero lo aprendí. Ahora nos reímos de ese recuerdo. Eso (ese trabajo) me ayudó a entender cómo funcionaban muchas cosas, las agremiaciones del país, muchas cosas”, recuerda. Ese empleo se convertiría en una sólida experiencia para lo que la vida le depararía. Otro país, una nueva vida Fueron siete años trabajando en esa misma organización antes de que la vida le cambiara de forma drástica a Susie. Conoció el amor y se marchó a cumplir un sueño que no estaba dentro de sus planes, pero que ha consolidado firmemente y que la ha conducido al éxito. “Conocí a mi esposo, me casé y vine a vivir a Estados Unidos —narra— sin haber planeado el sueño americano. Mi esposo es de Montería, me vine a vivir a Miami, empecé mi carrera profesional de cero. Tuve la dicha de llegar con estatus legal definido, además tenía familia aquí y él me dio mucho apoyo”. Se preocupó entonces por aprender bien inglés para encontrar un buen empleo. (También le puede interesar: Edna Martínez, el picó suena en Alemania) “Mi primer trabajo fue en un museo de arte contemporáneo. Estaba ahí, recibiendo las entradas los fines de semana, después, a las dos semanas, salió una vacante, la directora me dijo que quería que fuera su asistente y yo, dizque sabiendo inglés, me llamaban esos conferencistas de Nueva York y yo no les entendía nada, fue todo un reto, pero bueno... Ahí estuve casi tres años con ellos, en el Museo de Arte Contemporáneo de la familia Cisneros de Venezuela, muy importante aquí, en Miami”, recuerda. “Después, me salió la oportunidad de trabajar en una compañía financiera colombiana, que estaba en Bogotá, Medellín y abrieron una sucursal acá. Ahí entendí un poco más el mundo de recursos humanos, cómo funciona en Estados Unidos. Pero luego comencé a ver que no quería estar más en ese horario de 9 a 5 (en esa rutina) y a darme cuenta de que mis amigos querían comprar propiedades, venirse a Miami, yo dije que quería trabajar para un constructor de lujo en la ciudad, y la cosas se fueron dando, en este momento miro para atrás y digo ¡wao!”, describe Susie.

Fue así como comenzó a trabajar en una importante compañía de bienes raíces. “Tenía experiencia y allí arranqué, me sentaba en mi escritorio a aprender. Ahí, poco a poco, me di a conocer y salió la oportunidad de un desarrollo para un constructor de lujo y arrancó mi carrera durante siete años. Fui la novata en ese proyecto, fue un proyecto exitoso, de hecho, en nueve meses lo vendimos todo, y vino otro proyecto en una escala mayor y ahí fue mi gran consagración en el mundo de los proyectos, con clientes de 47 países, eran 648 departamentos en la zona del Distrito de Arte, de lujo, donde el departamento más económico costaba 400 mil dólares. Llevando el proyecto por todo el mundo, me dediqué a viajar por Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Italia para promoverlo, ahí estuve cuatro años, el tema fue todo un éxito”, cuenta. Llegó ser top producer y a observar el cambio del vecindario Arts and Entertainment District, en Miami. Centró su trabajo también en Edgewater, Downtown Miami, Midtown y Coconut Grove, codiciados barrios de Miami.

Aleyso Bridger (Izquierda), amiga y socia de Susie (derecha). Otros grandes retos Hace poco el destino volvió a reencontrar a Susie con un amiga barranquillera que conoció por cosas de la vida en Cartagena, Aleyso Bridger, una estratega de las comunicaciones, del marketing y de las relaciones públicas, especialmente para el mercado latino en Estados Unidos y Latinoamérica, que trabaja con marcas como Century21, Eva Longoria Foundation, Penguin Random House, Univision, Cala Enterprises, entre otros. Ella le propuso unirse y crear su propia marca: Prada Bridger Global Team. “Somos un grupo de personas en el mundo que se identifican con nosotras en el amor por Miami, en el amor por el estilo de vida de Miami”, explica la cartagenera. “En Prada Bridger Global Team entendemos que Miami es una ciudad multicultural que lo reúne todo, lo que la convierte en un lugar deseable para invertir”, se lee en la página web de la marca empresarial que ya cuenta con agentes en Italia, España, Ecuador, México, Colombia y Dubái, de los cuales la mayoría son mujeres. La compañía es una marca multicultural encargada de procesos de inversión para adquirir propiedades en Miami. “Comenzamos en la pandemia, este septiembre 8 vamos a cumplir un año”, refiere Susette. “Hay que atreverse y echar para adelante, como decimos en la Costa. Las limitaciones están más en tu mente que en la realidad, de alguna manera eso me permitió crecer, nunca me sentí limitada”, recomienda. En 2018 comenzó a trabajar con Fortune International Realty, compañía con más de 35 años de experiencia y líder en la representación de proyectos de lujo en el Sur de Florida, y además es representante de dos lujosos proyectos de Oko Group: Una Residences y Missoni Baia.