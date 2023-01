The rat pack: el grupo al que todos quisieron pertenecer

Shirley MacLaine, actriz.

El grupo rechazaba a cualquiera que quisiera unirse, por lo que es comprensible la frustración de la industria del entretenimiento de la época ver cómo se divertía, como si no hubiese un mañana, esta pandilla, sin poder acceder a alguna vacante. Le puede interesar: Sale a la venta el apartamento de Frank Sinatra en Nueva York

No hay un consenso sobre el origen del nombre y el cáncer y los infartos se llevaron a los que podrían esclarecer el tema. La teoría más extendida es que luego de una larga noche de parranda, Lauren Bacall, afamada actriz y esposa de Bogart, expresó: “Parecen una maldita pandilla de ratas”. Esto debido al estado de perdición, cansancio y rudeza en el que estaban su esposo, Sinatra y compañía.

Serían incontables los litros de whisky, las colillas de cigarrillos y las facturas de las costosas cenas que el grupo dejó en su paso por este mundo; no obstante, la magia por la que se le recuerda es el incesante talento que destilaban esas “ratas”. Trabajaron juntos en decenas de películas, conciertos, espectáculos y en mítines políticos. La inspiración colectiva de seguro fue un derroche.

En el ocaso de la década de los 60, el grupo fue perdiendo popularidad con las muertes de muchos de sus miembros iniciales; sin embargo, siguieron disfrutando de la popularidad de sus grandes carreras.

Política, mafia y racismo

Un miembro de la versión sesentera, liderada por Frank Sinatra, fue Peter Lawford, cuñado de John F. Kennedy. Su membresía impulsó la relevancia e influencia política de la pandilla, llegando a tener roles clave en las campañas de los Kennedy y los demócratas. En la misma senda del poder, se cree que las relaciones de La Voz, apodo de Sinatra, con la mafia italiana dieron rienda suelta a la importancia del grupo en cuanto a contrataciones, dinero y quién salía o no en alguna película. Un peaje del estrellato.

El Rat Pack actuó a menudo en Las Vegas y fue fuerza motora de su crecimiento como “la ciudad del pecado”. Una meca del entretenimiento adulto, las apuestas y los grandes conciertos.

Además, propiciaron que los casinos se vieran obligados a tener políticas no discriminatorias, pues Sinatra, Martin y los otros se negaron a trabajar y a patrocinar a aquellos establecimientos que no admitieran a Sammy Davis Jr., quien era negro. Eso permitió la integración de las personas negras en los hoteles y casinos a principio de los 60. No todo era Jack Daniels y nicotina.